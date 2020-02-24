Политика
Московский КомсомолецУкраина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины. Также отмечается, что такой документ получили 150 тысяч жителей Крыма и Севастополя.
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Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Игры
Разработчики The Outer Worlds объявили набор в команду крупнобюджетной RPG следующего поколения
Из описания должности анимационного директора становится ясно, что игру позиционируют как блокбастер ААА-уровня для ПК и предстоящего поколения консолей (PS5, Xbox Series X). Другими словами, раньше осени 2020 года релиз ждать не стоит.
Авто
Кроссовер Aston Martin DBX получил первый тюнинг
Напомним, первый в истории Aston Martin кроссовер - модель DBX - был представлен в ноябре 2019 года.
Общество
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Политика
Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
Происшествия
Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу
В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Авто
Дебют Geely Coolray в России может быть перенесен из-за коронавируса
Компания Geely может приостановить выпуск кроссоверов Geely Coolray для российского рынка на заводе "БелДжи", так как из-за эпидемии коронавируса были нарушены сроки поставок комплектующих для производства новинки, сообщает портал "Китайские автомобили".
Авто
Представлен новый электрический Renault Twingo Z.E
Менее двух недель назад Renault объявила о планах представить Twingo Z.E. в 2020 году, и теперь электрический автомобиль провел свою официальную премьеру.
Футбол
АПЛ. «Ливерпуль» и «Вест Хэм» объявили составы на матч 27-го тура
В заключительном матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своём поле примет «Вест Хэм».
Происшествия
Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве
В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.
Авто
В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей
По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Происшествия
В Одессе женщина погибла из-за падения дерева
Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Гаджеты
Vivo Apex 2020 сможет заряжаться до 50% за пять минут
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Экономика
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Армия и оружие
Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки
В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Музыка
Определен представитель Украины на «Евровидении-2020»
За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.
Шоу-бизнес
Израильские врачи отказали в операции бабушке Ивана Урганта
Политика
Опрос: президент Польши может проиграть выборы во втором туре
Действующий президент Польши Анджей Дуда может проиграть борьбу за переизбрание на предстоящих в республике в мае президентских выборах.
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Общество
Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу
Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что употребление отдельных продуктов в вечернее время может вызывать проблемы со сном, включая бессонницу.
Армия и оружие
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".
Общество
«Дочка» «Роснефти» увеличит объёмы экспорта топлива из-за санкций США
Дочерняя компания «Роснефти» TNK Trading International SA увеличивает объёмы экспорта венесуэльской нефти из-за введения Соединёнными Штатами санкций в отношении Rosneft Trading.