Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецУкраина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма

Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины. Также отмечается, что такой документ получили 150 тысяч жителей Крыма и Севастополя.
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