Политика
Московский КомсомолецУкраина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины. Также отмечается, что такой документ получили 150 тысяч жителей Крыма и Севастополя.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Экономика
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Армия и оружие
Израильская армия атаковала объекты «Исламского джихада» в Газе
Армия обороны Израиля нанесла удары по целям палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Шоу-бизнес
Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Экономика
Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса
Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Хоккей
Маззин продлил контракт с «Торонто» на четыре года
Защитник «Торонто» Джейк Маззин продлил соглашение с клубом, сообщается на официальном сайте «Ливз».
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Армия и оружие
Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки
В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Энергетика
Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в стране месторождения газа
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в королевстве месторождения газа Джафура с запасами около 200 трлн кубических футов.
Общество
Россиянам хотят разрешить платить рублями на турецких курортах
Москва и Анкара прорабатывают возможность расчета для российских туристов в рублях на турецких курортах, сообщил губернатор Антальи Мунир Каралоглу.
Гаджеты
Коронавирус вынудил Honor демонстрировать новинки в онлайн-трансляции
Китайская компания представила новые поколения ноутбуков MagicBook 14 и 15, смартфоны Honor 9X Pro и Honor View 30 Pro, оснащенный процессором Kirin 990 и поддержкой сетей пятого поколения (5G), беспроводные наушники Honor Magic Earbuds и новую версию умных часов Honor MagicWatch 2. Во время трансляции было рассказано о технических особенностях новинок и объявлена цена на эти устройства.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал себя на фото без усов
Здоровье
Советником министра здравоохранения Узбекистана назначат турка
Советником министра здравоохранения Узбекистана назначен турецкий эксперт, сообщил глава минздрава Алишер Шодмонов, 24 февраля сообщает департамент по связям с общественностью минздрава.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Общество
Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса
Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса, нарушении воздушных пространств других государств и в общей агрессивной внешней политике.
Кино
Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
Общество
Ожидаемый на Камчатке циклон оставил юг региона без снега
Мощный циклон, который шел в сторону Камчатки, в итоге лишь задел полуостров своей периферией, принеся на юг региона сильный ветер, в порывах — до штормового.
Здоровье
Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране больше нет случаев заболевания коронавирусом, все больные выздоровели, передает РИА Новости.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Знаменитый актер Джордж Клуни может купить испанскую «Малагу», которая выступает во втором дивизионе.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Политика
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
Лидеры демократов в сенате США намерены направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкция за якобы вмешательство в президентские выборы-2020 в США, сообщает портал Axios.
Единоборства
Александр Емельяненко провел тренировку с Кадыровым
Как сообщается на сайте «Матч», Александр Емельяненко провел тренировку с Главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Политика
Опрос показал снижение уровня доверия Зеленскому до 51,5%
Рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале снизился до 51,5%, показал опрос Центра Разумкова.