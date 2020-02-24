Политика
Московский КомсомолецУкраина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины. Также отмечается, что такой документ получили 150 тысяч жителей Крыма и Севастополя.
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Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
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Свыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу
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Политика
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Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность послу Сербии Аце Йованович из-за размещения символики Крыма на российском стенде туристической ярмарки в Белграде, сообщила пресс-служба украинского МИДа.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Армия и оружие
Нетаньяху назвал условие для начала масштабной военной операции в Газе
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В Одессе женщину убило упавшим деревом
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Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
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Общество
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Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью Ведущая напомнила певице, что та стала участницей обычного телешоу.
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Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 10 тысяч гривен
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Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»
Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Киберспорт
Streets of Rage 4 выйдет весной с кооперативом по сети
Создатели Streets of Rage 4 наконец-то объявили примерную дату выхода броулера — релиз состоится весной на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС (Steam).
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Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу
Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.
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Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess россияне прибыли в Казань. Власти Татарстана обеспечат их всем необходимым.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Экономика
Американские индексы упали из-за угрозы пандемии
Падение индексов вызвала угроза пандемии.
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Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса
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Авто
Эксперты рассказали, почему кроссоверам не нужен полный привод
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Анкипанс: «Спасибо болельщикам из Новосибирска. Фантастика, люди отлично болели!»
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Представлен электрический Renault Twingo Z.E
Компания Renault представила полностью электрическую модификацию хэтчбека Twingo, которую можно опознать по приставке "Z.E.", а также по определённым "штрихам" синего цвета.
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Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
На Украине в феврале 2020 года снизится на 15% оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей.
Финансы
Что задумали доллар и евро: курс валют на начало недели
С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" укрепился на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине
«По сравнению с результатами опроса, проведённого Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%)», — следует из опубликованных данных.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».