Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина раскрыла план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1» раскрыл основной план реинтеграции Донбасса. По словам главы правительства, он заключается в дипломатическом урегулировании, передает РИА Новости.
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