Политика
Lenta.ruУкраина раскрыла план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1» раскрыл основной план реинтеграции Донбасса. По словам главы правительства, он заключается в дипломатическом урегулировании, передает РИА Новости.
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Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Общество
В МВД Украины заявили о 8 тысячах участников акции на Майдане
Акция на Майдане подошла к концу, по данным украинских правоохранительных органов, в митинге в центре Киева приняли участие 8 тысяч человек.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Общество
В ОП рассказали о важности патриотического воспитания граждан
Патриотическое воспитание и добровольческие практики остаются важнейшими направлениями диалога общества и государства, говорится в проекте доклада Общественной палаты РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь
Армия и оружие
Плохим характеристикам китайских стелс-истребителей нашли оправдание
Чтобы не упасть лицом в грязь, Пекин утверждает, что в Индии подобное просто выдумали, найдя оригинальное оправдание произошедшему.
Спорт
9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Происшествия
В Петрозаводске загорелся склад
В Петрозаводске загорелось здание склада на площади 400 квадратных метров.
Армия и оружие
Новейший катер-катамаран «Михаил Казанский» прошел госиспытания
Гидрографический катер-катамаран модульного типа «Михаил Казанский» прошел завершающий этап госиспытаний для ВМФ России.
Политика
Украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами в Париже
Активистов «Движения ветеранов Украины» и представителей диаспоры во время акции в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «нормандской четверки» в Париже забросали яйцами.
Политика
Лукашенко оценил темпы интеграции РФ и Белоруссии
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Футбол
Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»
Наука
Обнаружены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга
Во время новой научной работы бразильские исследователи определили ранее неизвестные последствия сотрясения мозга.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Происшествия
В Тамбовской области погиб находившийся под следствием вице-губернатор
Космос
Разработчики двигателей предложили пересадить космонавтов на «Союз-6»
Экономика
Трассу через Липецкую область будет строить бывший топ-менеджер «Газпрома»
Автором проекта строительства трассы из Западного Китая в Европу стал бывший топ-менеджер «Газпрома» Александр Рязанов.
Энергетика
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
Экономика
Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
Общество
Губернатор Псковской области объявил 31 декабря выходным днём
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе для госслужащих выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
Футбол
«Мне такой трансфер представить сложно». Хавьер Рибалта — о «Ювентусе» и Миранчуке, «Зените» и Ляказетте
Программа «Инсайдеры» добралась до Санкт-Петербурга. Гостем Нобеля Арустамяна стал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Армия и оружие
На флотах РФ активно осваивают новое вооружение
"Адмирал Нахимов" получит новейшее вооружение — ракетные комплексы "Форт-М" и морскую версию ЗРК "Панцирь".