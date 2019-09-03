Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина расплатилась с МВФ по кредитам в рамках stand-by

Киев рассчитался с Международным валютным фондом (МВФ) по всем кредитам в рамках программы stand-by, которая была начата в 2014 году. Об этом агентству сообщил Национальный банк Украины, передает УНИАН. Последние платежи составили $156 млн.
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Украина рассчиталась с МВФ

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Украина расплатилась с МВФ по кредитам в рамках stand-by

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Телеканал 360°12:05

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Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
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Чума свиней угрожает декоративным мини-свинкам в Приамурье

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Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе

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Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi Superjet

Ранее господин Филев сообщил «Ведомостям», что Минпромторг отказывается от выпуска самолетов Sukhoi Superjet на 75 мест из-за отсутствия спроса.
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«Денежная подушка» российского госсектора показала рекордный рост

Денежные запасы российского госсектора в прошлом году выросли на рекордные 3,87 трлн рублей ($ 56 млрд), пишет РБК со ссылкой на данные Росстата и ЦБ.
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«Млада Болеслав» сделала заявление по Комличенко

Пресс-служба футбольного клуба «Млада Болеслав» опубликовала официальное заявление по поводу нападающего Николая Комличенко.
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Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

РБК 14:57
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Кремль: дата саммита «нормандской четверки» пока не определена

По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
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Джастин Бибер рассказал о депрессии и употреблении наркотиков

Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что страдал от депрессии и к 20 годам принял столько неверных решений, что из любимца публики превратился «в самого осуждаемого человека» на планете.
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Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве

Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.
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Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам

По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
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В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей

Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей.
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Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа

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Продуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»

Доля промоакций в продажах товаров повседневного спроса в России выросла минимально за пять лет.
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В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи

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Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета

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