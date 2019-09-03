Экономика
КоммерсантъУкраина расплатилась с МВФ по кредитам в рамках stand-by
Киев рассчитался с Международным валютным фондом (МВФ) по всем кредитам в рамках программы stand-by, которая была начата в 2014 году. Об этом агентству сообщил Национальный банк Украины, передает УНИАН. Последние платежи составили $156 млн.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:14, Вашингтон
Происшествия
Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома
Газета Metro 10:29
Политика
Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
Интерфакс 19:25
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Футбол
Бекхэм не намерен стать главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Бывший лидер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм отверг вероятность возглавить команду в будущем.
Матч ТВ 20:01
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Гаджеты
Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа
В результате Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа и оказалось, что больше всего россияне покупали модель Xiaomi Redmi Note 7 в версии 4/64 ГБ.
Astera 16:08
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Технологии
РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019
Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.
РИА Новости 18:00
Финансы
Российской банковской системе предсказали волну дефолтов
Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ридус 18:36
Футбол
Форвард «Ахмата» Мбенг выбыл на месяц из-за перелома ребра
Форвард «Ахмата» Аблайе Мбенг получил перелом ребра на тренировке команды перед матчем 8-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:1). Об этом сообщила пресс-служба грозненцев в инстаграме.
Sport24.ru 18:21
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
Lenta.ru 07:56
Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi Superjet
Ранее господин Филев сообщил «Ведомостям», что Минпромторг отказывается от выпуска самолетов Sukhoi Superjet на 75 мест из-за отсутствия спроса.
Коммерсантъ 04:31
Экономика
«Денежная подушка» российского госсектора показала рекордный рост
Денежные запасы российского госсектора в прошлом году выросли на рекордные 3,87 трлн рублей ($ 56 млрд), пишет РБК со ссылкой на данные Росстата и ЦБ.
БИЗНЕС Online 03:07
Футбол
«Млада Болеслав» сделала заявление по Комличенко
Пресс-служба футбольного клуба «Млада Болеслав» опубликовала официальное заявление по поводу нападающего Николая Комличенко.
Нева Спорт 08:11
Политика
Кремль: дата саммита «нормандской четверки» пока не определена
По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
Красная весна 08:11
Шоу-бизнес
Джастин Бибер рассказал о депрессии и употреблении наркотиков
Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что страдал от депрессии и к 20 годам принял столько неверных решений, что из любимца публики превратился «в самого осуждаемого человека» на планете.
News.ru 02:15
Происшествия
Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве
Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.
ТАСС 15:24
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Общество
В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей.
RT на русском 19:05
Здоровье
Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа
Более 50% населения России планируется привить от гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне, при этом среди людей, попадающих в группу риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 19:18
Экономика
Продуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»
Доля промоакций в продажах товаров повседневного спроса в России выросла минимально за пять лет.
Lenta.ru 07:06