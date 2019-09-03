Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина расплатилась с МВФ по кредитам в рамках stand-by

Киев рассчитался с Международным валютным фондом (МВФ) по всем кредитам в рамках программы stand-by, которая была начата в 2014 году. Об этом агентству сообщил Национальный банк Украины, передает УНИАН. Последние платежи составили $156 млн.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:16, Вашингтон
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