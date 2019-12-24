Экономика

ИнфоросУкраина рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет от транзита газа

Со своей стороны, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что бюджет Украины может получить от транзита российского газа в 2020 году около $2 млрд. Россия и Украина договорились до 29 декабря подписать новый транзитный договор сроком на пять лет.
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Сколько Украина заработает на транзите российского газа?

Аргументы и Фактывчера в 04:59

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известия24 декабря в 10:03

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

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Коммерсантъ24 декабря в 10:21

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАСС24 декабря в 10:10

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Lenta.ru24 декабря в 10:53
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Ракета «Рокот» со спутниками на борту запущена с космодрома Плесецк

RT на русском 18:35
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Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из «Один дома 2»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Википедия закрыла возможность редактирования «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» из-за информации об импичменте Трампа.
Aobe.ru 18:25
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 16:44
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Трамп раскритиковал Пелоси за количество бездомных в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси за количество бездомных в «её округе» в Калифорнии.
RT на русском 20:06
Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет

В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
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Депутат Рады отметил, что Крымский мост сделал Кубань ближе к Украине

В середине декабря Гончаренко на заседании Рады призвал "заполучить" Кубань в сверу интересов Киева.
РЕН ТВ 18:58
Армия и оружие

Япония направит эсминец и патрульный самолет в Оманский залив

Российская газета 20:10
Политика

Японскую туристку возмутило приветствие россиян на Курилах

Известия 20:19
Общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на ближайшие два дня из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости 18:55
Общество

Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Известия 16:49
Политика

Досрочные выборы президента: Кто составит конкуренцию Путину в 2020

Новый лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков не исключает своего участия в выборах на пост президента России в 2024 году.
Свободная Пресса 12:11
Общество

Умерла худрук театра «Современник» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек, сообщила "Интерфаксу" заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.
Интерфакс 12:11
Политика

WP: Трамп подыскивает замену Помпео

Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Газета.Ru 17:47
Транспорт

Власти готовятся к строительству туннеля под ж/д вокзалом в Барнауле

Власти Барнаула и Алтайского края приступили к реализации проекта подземного туннеля под железнодорожной станцией для решения проблем с пробками.
АМИТЕЛ 18:01
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК 19:39
Политика

Протестующие в Черногории направились в Подгорицу

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Экспедиция Газпром нефти подтвердила рост популяции серых китов в Охотском море

Итогами мониторинга Газпром нефть поделилась 26 декабря 2019 г. Экологический мониторинг серых китов в Охотском море является частью совместной программы, реализуемой нефтегазовыми компаниями, работающими на о. Сахалин, с участием экспертов из ведущих российских НИИ.
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Космос

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Солнечный зонд Паркер готовится к второму маневру у Венеры

Маневр ускорения начнется 26 декабря в 21:14 по московскому времени. Солнечный зонд Parker пролетит в пределах 3000 километров от Венеры.
Портал Поиск 24 декабря в 07:21
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Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»

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Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

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Сборы «Звездных войн 9» превысили 500 миллионов долларов

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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
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Курс доллара снизился до 62,23 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на четыре копейки и составил 62,23 рубля.
ТАСС 24 декабря в 02:04
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Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о подготовке к полному перемирию в Донбассе с 1 января

Украинские вооруженные формирования готовятся к полному перемирию в Донбассе с 1 января.
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Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
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Грузовик Freightliner и микроавтобус столкнулись на 31-м километре трассы «Байкал» в Шелеховском районе около 07.45 27 декабря.
ИА Альтаир 19:59
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Группа ВЭБа стала владельцем блокпакета НПФ «Благосостояние»

"ВЭБ-лизинг", входящий в группу ВЭБа, стал владельцем блокирующего пакета акций НПФ "Благосостояние", сообщила компания на ленте раскрытия информации.
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Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
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