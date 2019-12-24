Экономика

ИнфоросУкраина рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет от транзита газа

Со своей стороны, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что бюджет Украины может получить от транзита российского газа в 2020 году около $2 млрд. Россия и Украина договорились до 29 декабря подписать новый транзитный договор сроком на пять лет.
Читать в источнике
Комментировать124

Подробнее о событии

Сколько Украина заработает на транзите российского газа?

Аргументы и Факты04:59

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАССвчера в 10:10

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

РБКвчера в 10:49

Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

РИА Новостивчера в 10:47

Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъвчера в 10:21

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Lenta.ruвчера в 10:53

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известиявчера в 10:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Общество

«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»

Оператор будущего «Северного потока – 2» компания «Газпром» может подать в суд на приостановивших работу над трубопроводом из-за угрозы санкций США швейцарских подрядчиков.
Политическая Экспертиза 01:50
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Наука

Танцующие шимпанзе могут пролить свет на эволюцию человеческого танца

Машины и Механизмы вчера в 01:12
Финансы

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
ТАСС 06:22
Происшествия

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 07:00
Космос

Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС

Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.
Naked Science 22 декабря в 13:56
Армия и оружие

Боевики отказались сдать сирийский Маарет-Нууман

Контролирующие город Маарет-Нууман в сирийской провинции Идлиб боевики отказались сдать его без боя в ходе переговоров с властями Сирии, заявил член комитета по национальному примирению Умар Рахмон.
Взгляд.ру 06:35
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
RT на русском 06:18
Кино

Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

Piter.tv 03:32
Политика

Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым

Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Газета.Ru 06:42
Происшествия

Избитую в Ингушетии девочку выписали из больницы

Российская газета 03:27
Экономика

Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Известия 07:15
Культура

Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис

За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
ИА InterMedia 05:09
Общество

Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ

Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
REGNUM 00:06
Происшествия

В Вологде арестовали двух адептов «Свидетелей Иеговы»

Двух жителей областного центра арестовали по подозрению в распространении идеологии запрещённой в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*.
ВЕСТИ35.РФ 04:42
Политика

Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов россиян

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.
Газета.Ru 06:49
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Вести.Ru 05:24
Транспорт

ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о пробках в среду днем

Загруженность дорог в среду днем в Москве составила девяти баллов, автомобилистам предлагают пересесть на общественный транспорт.
ТАСС 07:25
Общество

Кейт Миддлтон в Рождество показала очень необычное фото своих детей

В честь Рождества, которое сегодня отмечается в Великобритании, внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон опубликовали необычное фото своих детей.
Накануне.Ru 01:04
Происшествия

В Ленобласти семеро детей отравились конфетами

В деревне Гарболово Всеволожского района Ленинградской области сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых семеро школьников отравились конфетами.
Российская газета 07:32
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 08:49
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
Культура

Кевин Спейси снова поздравил с Рождеством от лица Андервуда

Газета.Ru 07:15
Политика

Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
RT на русском 06:39
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
CarsWeek.ru 04:01
Происшествия

В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать

Как установил СК, в декабре 2018 года мать 17-летнего подростка пришла в полицию и сообщила, что ее сына похитили с целью выкупа.
Московский Комсомолец 07:06
Футбол

Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру

Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Sports.ru вчера в 08:08
Экономика

Курганский прокурор раскритиковал бюджет города на 2020 год

Прокурор Кургана Вадим Суровцев раскритиковал бюджет Кургана на 2020 год.
URA.Ru 05:10
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное