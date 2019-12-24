Экономика
ИнфоросУкраина рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет от транзита газа
Со своей стороны, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что бюджет Украины может получить от транзита российского газа в 2020 году около $2 млрд. Россия и Украина договорились до 29 декабря подписать новый транзитный договор сроком на пять лет.
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Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Общество
«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»
Оператор будущего «Северного потока – 2» компания «Газпром» может подать в суд на приостановивших работу над трубопроводом из-за угрозы санкций США швейцарских подрядчиков.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Наука
Танцующие шимпанзе могут пролить свет на эволюцию человеческого танца
Финансы
Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%
Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Космос
Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС
Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.
Армия и оружие
Боевики отказались сдать сирийский Маарет-Нууман
Контролирующие город Маарет-Нууман в сирийской провинции Идлиб боевики отказались сдать его без боя в ходе переговоров с властями Сирии, заявил член комитета по национальному примирению Умар Рахмон.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
Политика
Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым
Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку выписали из больницы
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Культура
Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис
За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
Общество
Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ
Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
Происшествия
В Вологде арестовали двух адептов «Свидетелей Иеговы»
Двух жителей областного центра арестовали по подозрению в распространении идеологии запрещённой в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*.
Политика
Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов россиян
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Транспорт
ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о пробках в среду днем
Загруженность дорог в среду днем в Москве составила девяти баллов, автомобилистам предлагают пересесть на общественный транспорт.
Общество
Кейт Миддлтон в Рождество показала очень необычное фото своих детей
В честь Рождества, которое сегодня отмечается в Великобритании, внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон опубликовали необычное фото своих детей.
Происшествия
В Ленобласти семеро детей отравились конфетами
В деревне Гарболово Всеволожского района Ленинградской области сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых семеро школьников отравились конфетами.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать
Как установил СК, в декабре 2018 года мать 17-летнего подростка пришла в полицию и сообщила, что ее сына похитили с целью выкупа.
Футбол
Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру
Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Экономика
Курганский прокурор раскритиковал бюджет города на 2020 год
Прокурор Кургана Вадим Суровцев раскритиковал бюджет Кургана на 2020 год.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.