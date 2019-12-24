Экономика
Телеканал 360°Украина подсчитала доход от транзита российского газа
Украинский министр Алексей Оржель подсчитал, что «без кабальных условий по приобретению российского газа», транзит через территорию страны за пять лет принесет 18 миллиардов долларов дохода. В колонке для издания «Европейская правда» он объяснил, из каких компонентов складывается эта сумма.
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Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа
Коммерсантъ24 декабря в 10:21
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