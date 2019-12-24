Экономика
ИнфоросУкраина рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет от транзита газа
Со своей стороны, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что бюджет Украины может получить от транзита российского газа в 2020 году около $2 млрд. Россия и Украина договорились до 29 декабря подписать новый транзитный договор сроком на пять лет.
Читать в источнике
Оценить196
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Авто
BMW отзывает 19 тысяч машин в России из-за проблем с детскими креслами
Сообщается, что использование детских сидений может привести к поломке удерживающих скоб.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Общество
Медведев начал заседание правительства фразой «Елочка не горит»
Премьер-министр Дмитрий Медведев открыл последнее в этом году заседание правительства фразой «Елочка не горит».
Футбол
В Китае ограничили зарплаты футболистов
Максимальная зарплата местных игроков ограничена до 1,289 миллиона евро в год. Члены национальной сборной могут зарабатывать на 20% больше.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Ранее Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Шоу-бизнес
Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына
Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Политика
Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в стране очевиден, при этом позитивный — пока не виден.
Экономика
Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка
В правительстве обсуждается выход Банка России из капитала Сбербанка.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Политика
Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) на своем заседании 25 декабря (трансляция заседания велась на сайте ЦИК) признала неудовлетворительными меры, принятые избиркомом Санкт-Петербурга для оздоровления ситуации в избирательной системе города.
Политика
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Экономика
В Томской области изменены размеры годового дохода ИП на ПСН
В Томской области с 2020 года пересматриваются размеры потенциально возможного к получению годового дохода в целях применения патентной системы налогообложения (ПСН).
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Общество
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил продолжить работу по снижению ставок ипотечных кредитов.
Происшествия
Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области
Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области.
Армия и оружие
Пентагон собирается перебросить войска на войну с Россией и Китаем
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.