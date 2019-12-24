Экономика

ИнфоросУкраина рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет от транзита газа

Со своей стороны, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что бюджет Украины может получить от транзита российского газа в 2020 году около $2 млрд. Россия и Украина договорились до 29 декабря подписать новый транзитный договор сроком на пять лет.
Читать в источнике
Комментировать140

Подробнее о событии

Сколько Украина заработает на транзите российского газа?

Аргументы и Факты25 декабря в 04:59

Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

РИА Новости24 декабря в 10:47

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

РБК24 декабря в 10:49

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Lenta.ru24 декабря в 10:53

Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъ24 декабря в 10:21

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАСС24 декабря в 10:10

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известия24 декабря в 10:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика

Премьер Украины заявил, что переговоры по газу продолжаются

Сегодня Россия и Украина продолжают обсуждать газовое сотрудничество.
Говорит Москва 09:25
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных украинской компании по решению Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 11:38
Футбол

Прерванный из-за оскорблений в адрес Зозули матч доиграют без зрителей

Игру 20-го тура Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете», прерванный из-за оскорблений фанатов в адрес форварда последней команды Романа Зозули, планируют доиграть без болельщиков, говорится в сообщении Королевской федерации футбола Испании.
ProstoProSport 09:00
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 10:43
Армия и оружие

WikiLeaks опубликовал новые документы по «химатаке» в Думе

Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
РИА Новости 11:06
Политика

Шойгу объявил 31 декабря выходным днем для военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в вооруженных силах.
Примечания 07:53
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
ТАСС 11:34
Происшествия

В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека

РИА Новости вчера в 11:45
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК вчера в 19:39
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости вчера в 11:13
Происшествия

С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

РБК 09:09
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Коммерсантъ 09:00
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России

Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
РИА Новости 10:01
Армия и оружие

Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год

«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Чайко.
ТК Звезда 10:26
Общество

МВД предложило наказывать за пропаганду наркотиков в Интернете

МВД подготовило законопроект о введении уголовное ответственности за пропаганду наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в Интернете.
Vologda-poisk.ru 08:38
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

ТАСС Наука 05:19
Хоккей

Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Барыс» в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" в овертайме победили казахстанский "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 11:16
Политика

В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Газета.Ru 07:02
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.
Известия 10:34
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Футбол

Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
РБК 07:33
Общество

В офис ФБК пришли с обысками. Навальный задержан

Gazeta.SPb вчера в 05:34
Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Вести.Ru 08:45
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru вчера в 04:27
Шоу-бизнес

Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»

По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
Рамблер 04:29
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Спорт

РУСАДА оспорило решение WADA об отстранении российских спортсменов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оспаривает решение об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
ФАН 05:52
Наука

Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы

Антропологи обнаружили в Канаде примитивную ящерицу, жившую 309 миллионов лет назад, которая показала самый древний пример родительской заботы.
МедиаПоток 25 декабря в 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное