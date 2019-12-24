Экономика

ИнфоросУкраина рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет от транзита газа

Со своей стороны, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что бюджет Украины может получить от транзита российского газа в 2020 году около $2 млрд. Россия и Украина договорились до 29 декабря подписать новый транзитный договор сроком на пять лет.
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Сколько Украина заработает на транзите российского газа?

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Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

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В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

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Украина подсчитала доход от транзита газа из России

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Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

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На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известия24 декабря в 10:03
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Общество

СК проверит продажу красноярского села вместе с жителями

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Энергетика

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Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
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RT на русском 00:44
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СК заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале

РИА Новости вчера в 07:15
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Экономика

Мобильный интернет в России подешевел в два раза

Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Газета.Ru вчера в 19:41
Происшествия

На Сахалине будут судить главного свидетеля по делу Хорошавина

Сахалинский прокурор утвердил обвинительное заключение по 17 фактам получения взяток в отношении Вячеслава Горбачева, который был главным свидетелем по первому делу против экс-губернатора региона Александра Хорошавина, сообщили РИА Новости в четверг в надзорном ведомстве.
РИА Новости 02:21
Музыка

Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
Piter.tv 24 декабря в 13:44
Транспорт

Из Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 24 декабря в 16:08
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

REGNUM вчера в 14:59
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Вести.Ru 01:38
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском 24 декабря в 16:26
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
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Футбол

«Лестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч английской Премьер-лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» в 19-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.
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Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

Российская газета вчера в 03:05
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Наука

Ученые рассказали, чем полезно прерывистое голодание

Прерывистое голодание основано на частичном ограничении времени приема пищи. Кушать нужно ежедневно, но в ограниченное время.
Невские Новости 00:33
Экономика

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия вчера в 18:20
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Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам

Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Газета.Ru вчера в 09:58
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На станции метро «Китай-город» мужчина упал на пути

РБК 01:37
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Футбол

Радимов предрёк Головину переход в большой клуб

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов поделился воспоминаниями о начале своей карьеры, а также высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.
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Авто

Haval открыл новые дилерские центры в России

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Общество

Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора «Роскино»

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Первые GAC GS8 проданы российским покупателям

Представители портала «Автомобильный Петербург» рассказали, что 3 экземпляра кроссовера удалось продать сразу в первый день.
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Общество

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 00:00
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Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Происшествия

Генерал ФТС арестован за желание выслужиться перед прокурором и дипломатом

Весной 2019 года, по версии следствия, к Серебро обратился заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрий Листопад и якобы попросил назначить наказание Степанову в виде штрафа ниже низшего предела по административому производству о недекларировании валюты.
Фонтанка.Ру вчера в 14:42
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Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
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