Экономика

ИнфоросУкраина рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет от транзита газа

Со своей стороны, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что бюджет Украины может получить от транзита российского газа в 2020 году около $2 млрд. Россия и Украина договорились до 29 декабря подписать новый транзитный договор сроком на пять лет.
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Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

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Украина подсчитала доход от транзита газа из России

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В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

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Сколько Украина заработает на транзите российского газа?

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На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известия24 декабря в 10:03
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Общество

Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря

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Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
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Lenta.ru 04:31
Здоровье

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Newslab.ru 05:15
Кино

В новом сезоне сериала «Сваты» появится неожиданный герой

Седьмой сезон сериала «Сваты» удивит зрителей не только новым интересным сюжетом, но и новыми героями.
Donday.ru 03:52
Экономика

Посол Казахстана заявил о договоренности с «Транснефтью» по транзиту нефти в Белоруссию

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Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»

Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».
РБК 06:44
Происшествия

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Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Известия вчера в 19:15
Политика

Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК Вагнера в Ливии

Накануне, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на территории Ливии находятся 2 тыс. наемников из Частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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Происшествия

На Урале девочка погибла при игре с кошкой

REGNUM вчера в 22:25
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Происшествия

В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

Вести.Ru 03:25
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Происшествия

Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона

Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал грабителя, который попытался украсть его сумку.
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Армия и оружие

У гиперзвукового «Циркона» появится новая версия

Гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" морского базирования получит сухопутную версию.
Российская газета 03:36
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:18
Технологии

Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов

Незаконные действия Основной причиной для конфликта стали действия российских операторов сотовой связи и операторов платного ТВ.
CNews 01:00
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

РБК 00:31
Армия и оружие

WP: Китай испытал ракету, способную поразить цели США

Летные испытания новой ракеты подводного базирования провели военные Китая.
РЕН ТВ вчера в 17:50
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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Общество

Китай давит мир интеллектом

Давно подмечено и сказано, что в Китае перестали мерить успех одними лишь цифрами годового прироста ВВП.
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Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Общество

В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку

Новогоднюю елку впервые после аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили в покинутом городе Припять, сообщается на сайте украинского телеканала ZIK.
РИА Новости 02:16
Космос

Добровольцы идентифицировали боле четырнадцати миллионов объектов на поверхности астероида Бенну

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Кино

Россиянам впервые покажут «Иронию судьбы» в новом формате

Телеканал "Россия" покажет отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром !".
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Общество

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
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Биатлон

Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

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«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией

Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.
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