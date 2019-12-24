Экономика
ИнфоросУкраина рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет от транзита газа
Со своей стороны, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что бюджет Украины может получить от транзита российского газа в 2020 году около $2 млрд. Россия и Украина договорились до 29 декабря подписать новый транзитный договор сроком на пять лет.
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Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа
Коммерсантъ24 декабря в 10:21
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