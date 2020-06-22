Общество
РБКУкраина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС
Служба безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы о строительстве Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и об аварии, произошедшей в апреле 1986 года, сообщает пресс-служба СБУ.
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с чего всё началось
Из рассекреченных файлов следует, что аварии на Чернобыльской атомной электростанции случались и до апреля 1986 г., но о них не сообщалось, отметила пресс-служба СБУ.Ведомости08:10
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Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
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Российским пенсионерам продлят электронные больничные
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Голикова рассказала об отношении Путина к снятию ограничений
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Lenta.ru 06:09
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ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом
Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
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Экс-министра образования Дагестана приговорили к 4,5 годам колонии за коррупцию
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На фоне беспорядков в США из игры Fortnite убрали полицейские машины
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