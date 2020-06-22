с чего всё началось

Служба безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы о строительстве Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и об аварии, произошедшей в апреле 1986 года, сообщает пресс-служба СБУ.

Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

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