Общество
РБКУкраина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС
Служба безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы о строительстве Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и об аварии, произошедшей в апреле 1986 года, сообщает пресс-служба СБУ.
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с чего всё началось
Из рассекреченных файлов следует, что аварии на Чернобыльской атомной электростанции случались и до апреля 1986 г., но о них не сообщалось, отметила пресс-служба СБУ.Ведомости08:10
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