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Газета.RuГазета.Ru

Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии

Украина рассекретила архивные документы об аварии на Чернобыльской АЭС, пишет РИА "Новости". Согласно новым данным, на станции происходили аварии и до апреля 1986 года, но об этом не сообщалось. За 10 лет, с 1971 по 1981 год, случились 29 аварийных остановок, восемь из них - по вине персонала.В источнике
С чего всё началось
Из рассекреченных файлов следует, что аварии на Чернобыльской атомной электростанции случались и до апреля 1986 г., но о них не сообщалось, отметила пресс-служба СБУ.
Ведомости08:10
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Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

Коммерсантъ06:07

Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

РБК10:07

Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Ведомости08:10

Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской атомной электростанции

Эхо Москвы09:05

Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

РИА Новости10:56

Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии

Газета.Ru05:48

Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

ТАСС04:58
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