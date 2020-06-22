Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии

Украина рассекретила архивные документы об аварии на Чернобыльской АЭС, пишет РИА "Новости". Согласно новым данным, на станции происходили аварии и до апреля 1986 года, но об этом не сообщалось. За 10 лет, с 1971 по 1981 год, случились 29 аварийных остановок, восемь из них - по вине персонала.