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Газета.RuГазета.Ru

Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии

Украина рассекретила архивные документы об аварии на Чернобыльской АЭС, пишет РИА "Новости". Согласно новым данным, на станции происходили аварии и до апреля 1986 года, но об этом не сообщалось. За 10 лет, с 1971 по 1981 год, случились 29 аварийных остановок, восемь из них - по вине персонала.В источнике
С чего всё началось
Из рассекреченных файлов следует, что аварии на Чернобыльской атомной электростанции случались и до апреля 1986 г., но о них не сообщалось, отметила пресс-служба СБУ.
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Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

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Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

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Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии

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Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской атомной электростанции

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Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

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Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

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