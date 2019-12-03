Политика
Утро.ruУкраина рассекретила итоговый документ «нормандского саммита»
В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. По его словам, заготовку итогового документа создали еще до саммита.
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В Киеве рассказали о проекте заявления по итогам встречи в «нормандском формате»
Life.ruвчера в 18:03
Прорывных идей нет: вице-премьер Украины оценил проект «нормандского коммюнике»
Московский Комсомолецвчера в 17:16
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Происшествия
Консульство РФ подтвердило факт убийства россиянки в Испании
Кино
В прокат выходит военная драма «Ржев»
Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Футбол
«Уфа» хочет перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
"Уфа" хочет перенести матч 19-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом" из-за травмы главного тренера команды Вадима Евсеева.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева выходит замуж
Похоже, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов решили официально узаконить свои отношения.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Здоровье
В Новочеркасске из больницы ушли все врачи
Напомним, ранее большой общественный резонанс вызвало увольнение единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, и его коллеги Надежды Бабенко.
Здоровье
В деревне Зайцевы Котельничского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
Футбол
Погба из-за травмы не сыграет с «Тоттенхэмом»
Француз не выходил на поле в составе «МЮ» с сентября, когда команда Уле-Гуннара Сульшера сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1). С тех пор Погба пропустил 4 матча Лиги Европы и 7 игр чемпионата Англии.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала всерьёз осуществлять своё решение сменить пол.
Происшествия
Житель Приморья до смерти забил палкой знакомого, убившего кошку
Краевое управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Футбол
Лионель Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»
Лука Модрич передает «Золотой мяч» Лео Месси 🤝Не показывайте это видео фанатам «Реала» 😎pic.twitter.com/jxaByMOqlK— Sports.ru (@sportsru) December 2, 2019 Что еще известно:В сезоне-2018/19 Месси выиграл чемпионат Испании в составе «Барселоны» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о готовности НАТО отвечать на военные угрозы Китая
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Шоу-бизнес
Настю Каменских раскритиковали за платье с вырезом у самого паха
Настя Каменских завела в своем микроблоге отдельную рубрику, в рамках которой показывает новые аутфиты и просит их оценить.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о допуске малых партий в Госдуму
Отвечая на вопрос журналиста об инициативе ЛДПР ввести пластиковые паспорта с графой «национальность», Песков подчеркнул, что это идея принадлежит лидеру партии Владимиру Жириновскому и неизвестно насколько она получит прикладное применение.
Кино
Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Общество
ГИБДД исключит из экзамена на права «площадку»
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Происшествия
Орский маньяк Валерий Андреев возглавил список розыска Интерпола
Беглый преступник из Оренбуржской области Валерий Андреев, получивший прозвище «орский маньяк», возглавил список розыска Интерпола.
Футбол
Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.