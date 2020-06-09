В состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу включены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба президента Украины.

Украина расширила делегацию в контактной группе по Донбассу

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