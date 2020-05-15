с чего всё началось

Украина в рамках введенных ограничений на три года приостановит научное сотрудничество с учреждениями из списка, а также прекратит культурные и спортивные контакты с ними. Киевские власти также продлили санкции против российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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Технологии Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя. 65

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Общество Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России Россию могут ожидать несколько волн заболеваемости COVID-19, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1". 3

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