с чего всё началось

Украина в рамках введенных ограничений на три года приостановит научное сотрудничество с учреждениями из списка, а также прекратит культурные и спортивные контакты с ними. Киевские власти также продлили санкции против российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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