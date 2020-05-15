с чего всё началось

Украина в рамках введенных ограничений на три года приостановит научное сотрудничество с учреждениями из списка, а также прекратит культурные и спортивные контакты с ними. Киевские власти также продлили санкции против российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Футбол Бундеслига возобновилась крупной победой «Боруссии» в рурском дерби Дортмундская «Боруссия» в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии по футболу разгромила «Шальке» из Гельзенкирхена со счетом 4:0. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах.

Путешествия Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

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Армия и оружие Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией. 194

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