Политика
BFM.ruУкраина расширила санкции против России
Украина в рамках введенных ограничений на три года приостановит научное сотрудничество с учреждениями из списка, а также прекратит культурные и спортивные контакты с ними. Киевские власти также продлили санкции против российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ (.pdf) о введении санкций в отношении ряда музеев, общественных, научных и образовательных организаций России.Коммерсантъвчера в 15:21
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Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 12:49
Футбол
Бундеслига возобновилась крупной победой «Боруссии» в рурском дерби
Дортмундская «Боруссия» в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии по футболу разгромила «Шальке» из Гельзенкирхена со счетом 4:0. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах.
РБК 11:32
Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:49
Наука
Найдено средство для полной блокировки коронавируса
РИА Новости 12:51
Хоккей
«Монреаль» может сделать оффер-шит защитнику «Тампы» Сергачёву
Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» может сделать оффер-шит защитнику «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилу Сергачёву, информирует RDS.
Чемпионат 12:34
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Политика
В ОАЭ опровергли сообщения о гибели главы МИД эмирата
Российская газета 11:46
Путешествия
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
РИА Новости 12:34
Здоровье
Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге вновь станет обсерватором
В санатории «Бодрость» (Екатеринбург) развернут обсерватор для зараженных коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 13:15
Общество
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались шесть человек
В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть человек.
Петербургский дневник 14 мая в 13:38
Здоровье
Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru вчера в 14:32
Авто
Названы преимущества кросс-универсала перед кроссовером
Кросс-универсал подойдет той категории автолюбителей, которой важна управляемость на скорости, и у кого нет необходимости в регулярном преодолении бездорожья.
32CARS.ru 07:28
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом
Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
Политика
Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте
Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша".
РИА Новости 11:28
Происшествия
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Архангельской области
REGNUM вчера в 07:07
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Общество
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском 05:51
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru 10:19
Общество
В Севастополе с 18 мая отменяется режим самоизоляции
В пресс-службе правительства Севастополя сообщают, что с 18 мая в городе отменяется режим самоизоляции, установленный из-за пандемии коронавируса в России и мире.
Вести Севастополя 07:43
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 09:11
Авто
В РФ резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Снижение стоимости связано с обнулением пошлины на импорт автомобилей с электрическими установками в страны Евразийского экономического союза.
Тарантас Ньюс 13 мая в 09:14
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Оренбуржье выросло до 1 425
Федеральные центры подтвердили 1243 диагноза. Из 51 случая 19 выявили на въезде. Из 1 425 заболевших выздоровели 570 человек (+36 за сутки).
Orenonline.ru 11:30
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Происшествия
Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка «Фуд-сити»
В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.
Российская газета вчера в 11:21