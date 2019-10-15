с чего всё началось

Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины. Вечером 14 октября европейские страны одобрили план по разрешению ситуации в Донбассе, который представил Пристайко.

Общество Москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы и Московской области о резких скачках атмосферного давления, передает "Интерфакс".

Армия и оружие В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.

Происшествия Таксист вышвырнул из машины женщину с ребенком в Новосибирске В Новосибирске таксист вышвырнул из своей машины женщину с двухлетним ребенком. Видео инцидента пострадавшая выложила в соцсети.

Общество Роспотребнадзор озвучил число умерших от грязных рук детей в мире Роспотребнадзор отмечает, что частое мытье рук уменьшает смертность от кишечных инфекций на 50%.

Общество Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.

Происшествия Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.

Общество Шойгу простился с космонавтом Леоновым Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.

Происшествия Полиция устроила массовые обыски в региональных штабах Навального В прошлый раз массовые обыски в региональных штабах Навального проходили 12 сентября и затронули более чем 40 городов России.

Космос Суперкомпьютер Summit симулирует «торможение» при посадке на Марс Возглавляемая Эриком Нильсеном, старшим научным сотрудником НАСА Лэнгли, группа ученых и инженеров, включая Корзуна, использует Summit, самый быстрый в мире суперкомпьютер в Национальной лаборатории Окленд Ридж (ORNL), для моделирования торможения при высадке людей на Марсе.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.

Политика В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.

Музыка Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет На экране появился видеоанонс с информацией о том, что группа «Кино» выступит 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 6 ноября в Москве на ВТБ Арене.

Политика Русский борщ признали орудием российской пропаганды «Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.

Здоровье Обсуждена реализация нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» В ходе совещания была обсуждена реализация в регионах проектов «Демография» и «Здравоохранение».

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.

Кино В Сети появились первые кадры со съемок фильма «Отряд самоубийц 2» Во вторник, 15 октября, в сети появились кадры со съемочной площадки фильма "Отряд самоубийц 2". Ролик опубликован в официальном Instagram режиссера Джеймса Ганна.

Происшествия В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.

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Политика Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского "Симпатии россиян в президентской гонке на Украине были однозначно на стороне Зеленского, с которым, видимо, связывались надежды на улучшение отношений между странами и восстановление мира в противовес к образу [Петра] Порошенко, который рассматривался строго негативно", — пояснила Пипия.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Происшествия В СКР научились устанавливать личности преступников в масках Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.

Общество Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.

Армия и оружие МИД Китая потребовал от Турции прекратить бои в Сирии 9 октября Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" для создания на севере Сирии вдоль турецкой границы буферной зоны, куда смогут вернуться сирийские беженцы.