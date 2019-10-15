Политика
Lenta.ruУкраина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины. Вечером 14 октября европейские страны одобрили план по разрешению ситуации в Донбассе, который представил Пристайко.
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с чего всё началось
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».РБКвчера в 19:40
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В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
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Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
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Организатор концертов исполнителя Бориса Моисеева Сергей Лавров назвал размер пенсии российского певца. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
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Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
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Космос
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Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.
Известия вчера в 19:03
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
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РИА Новости 02:03
Культура
Кузя из «Универа» снял клип о Кавказе
Клип уже собрал более 17 тысяч просмотров. Пользователи в восторге от нового амплуа Кузи из сериала "Универ".
Piter.tv вчера в 06:25
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
РИА Новости 02:56
Футбол
УЕФА рассмотрит воинское приветствие сборной Турции
УЕФА проведет расследование касаемо празднования сборной Турции победного гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (1:0), информирует dw.com.
Спорт-Экспресс вчера в 02:50
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
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РИА Новости 01:47
Экономика
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Космос
Вспышки в центре системы черной дыры представлены в новом видео
Международная команда астрономов при помощи современных камер создала видео с высокой частотой кадров, на котором представлена система растущей черной дыры с беспрецедентным уровнем подробностей.
AstroNews.ru 13 октября в 05:47
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Производительность силовой установки составляет 53 л.с. Этот довольно необычный автомобиль продается за 85 тысяч рублей, что не так много за авто, которое спустя годы станет настоящим раритетом.
CarsWeek.ru 01:46
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Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
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Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.
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Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского
От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
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Южнокорейская компания KAI на выставке вооружений ADEX в Сеуле представила полноразмерный макет перспективного истребителя KF-X.
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Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
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Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Chelny-biz.ru 03:29
Футбол
Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Говорит Москва вчера в 11:22