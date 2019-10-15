Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины. Вечером 14 октября европейские страны одобрили план по разрешению ситуации в Донбассе, который представил Пристайко.
Читать в источнике
Комментировать74
с чего всё началось
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа
».
РБКвчера в 19:40

Подробнее о событии

Политолог оценил слова Пристайко об альтернативе формуле Штайнмайера

RT на русском03:20

Захват Донбасса обойдётся жителям Украины в треть заработков — Пристайко

REGNUMвчера в 16:54

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

Известия00:48

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

РИА Новостивчера в 23:56

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

Коммерсантъвчера в 21:46

Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

РБКвчера в 19:40

На Украине придумали новый способ присоединения Донбасса

URA.Ru01:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Общество

Рязанским зрителям «случайно» показали эротику вместо НТВ

ТАСС 03:31
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека

RT на русском вчера в 14:44
Происшествия

В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:55
Политика

Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты

Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии Бориса Моисеева

Организатор концертов исполнителя Бориса Моисеева Сергей Лавров назвал размер пенсии российского певца. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
Футбол

Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:52
Происшествия

Источник: на Урале задержали подозреваемых в убийстве женщины

ТАСС 03:18
Космос

Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:52
Гаджеты

Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro

Актуальные Новости вчера в 03:45
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.
Известия вчера в 19:03
Происшествия

В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком

Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Культура

Кузя из «Универа» снял клип о Кавказе

Клип уже собрал более 17 тысяч просмотров. Пользователи в восторге от нового амплуа Кузи из сериала "Универ".
Piter.tv вчера в 06:25
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новости 02:56
Футбол

УЕФА рассмотрит воинское приветствие сборной Турции

УЕФА проведет расследование касаемо празднования сборной Турции победного гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (1:0), информирует dw.com.
Спорт-Экспресс вчера в 02:50
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье

В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.
РИА Новости 01:47
Экономика

«Мосбиржа» решила направлять на дивиденды от 60% от чистой прибыли по МСФО

Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении биржи.
Интерфакс 03:12
Космос

Вспышки в центре системы черной дыры представлены в новом видео

Международная команда астрономов при помощи современных камер создала видео с высокой частотой кадров, на котором представлена система растущей черной дыры с беспрецедентным уровнем подробностей.
AstroNews.ru 13 октября в 05:47
Авто

Во Владивостоке на продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104

Производительность силовой установки составляет 53 л.с. Этот довольно необычный автомобиль продается за 85 тысяч рублей, что не так много за авто, которое спустя годы станет настоящим раритетом.
CarsWeek.ru 01:46
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Футбол

Вратарь Кипра считает, что России по силам победить на Евро-2020

Голкипер сборной Кипра по футболу Урко Пардо оценил возможности сборной России в финальной части Евро-2020.
Нева Спорт 03:21
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.
Lenta.ru 01:35
Политика

Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского

От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
Утро.ru 03:09
Армия и оружие

Корейцы показали полноразмерный макет собственного истребителя

Южнокорейская компания KAI на выставке вооружений ADEX в Сеуле представила полноразмерный макет перспективного истребителя KF-X.
N+1 02:42
Общество

Россияне назвали самые скучные профессии

Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому

Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Chelny-biz.ru 03:29
Футбол

Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»

Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Говорит Москва вчера в 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное