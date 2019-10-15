с чего всё началось

Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины. Вечером 14 октября европейские страны одобрили план по разрешению ситуации в Донбассе, который представил Пристайко.

Происшествия В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".

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Шоу-бизнес Назван размер пенсии Бориса Моисеева Организатор концертов исполнителя Бориса Моисеева Сергей Лавров назвал размер пенсии российского певца. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.

Космос Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора» Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Политика Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.

Происшествия В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.

Культура Кузя из «Универа» снял клип о Кавказе Клип уже собрал более 17 тысяч просмотров. Пользователи в восторге от нового амплуа Кузи из сериала "Универ".

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Футбол УЕФА рассмотрит воинское приветствие сборной Турции УЕФА проведет расследование касаемо празднования сборной Турции победного гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (1:0), информирует dw.com.

Происшествия Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.

Экономика «Мосбиржа» решила направлять на дивиденды от 60% от чистой прибыли по МСФО Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении биржи.

Космос Вспышки в центре системы черной дыры представлены в новом видео Международная команда астрономов при помощи современных камер создала видео с высокой частотой кадров, на котором представлена система растущей черной дыры с беспрецедентным уровнем подробностей.

Авто Во Владивостоке на продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104 Производительность силовой установки составляет 53 л.с. Этот довольно необычный автомобиль продается за 85 тысяч рублей, что не так много за авто, которое спустя годы станет настоящим раритетом.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.

Футбол Вратарь Кипра считает, что России по силам победить на Евро-2020 Голкипер сборной Кипра по футболу Урко Пардо оценил возможности сборной России в финальной части Евро-2020.

Политика Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.

Армия и оружие Корейцы показали полноразмерный макет собственного истребителя Южнокорейская компания KAI на выставке вооружений ADEX в Сеуле представила полноразмерный макет перспективного истребителя KF-X.

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.