с чего всё началось

Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины. Вечером 14 октября европейские страны одобрили план по разрешению ситуации в Донбассе, который представил Пристайко.

Политика Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.

Происшествия СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Происшествия Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.

Гаджеты Новый Realme X2 Pro составит конкуренцию всем флагманам Смартфон получит очень привлекательную стоимость, а учитывая, что разработчики оснастили устройство самыми современными «начинками», телефон сможет составить отличную конкуренцию современным флагманам.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.

Происшествия СК научился распознавать на видео скрытые под маской лица Криминалисты Следственного комитета могут по видеозаписям установить личности преступников, даже если их лица скрыты под маской.

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Политика Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.

Общество Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.

Политика Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.

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Футбол Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.

Армия и оружие Китай потребовал от Турции прекратить бои в Сирии Турция должна прекратить бои в Сирии и сконцентрировать усилия на борьбе с терроризмом, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.