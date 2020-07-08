Украина заявила, что намерена выйти из меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с международным терроризмом. Документ был подписан в 2012 году и с тех пор ежегодно продлевался.

Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом

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