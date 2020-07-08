Политика
Газета.RuУкраина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Украина заявила, что намерена выйти из меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с международным терроризмом. Документ был подписан в 2012 году и с тех пор ежегодно продлевался.
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Здоровье
Медиков психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца отпустили домой спустя три недели
Работников психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца, которые с 16 июня находились на вынужденном карантине на рабочих местах, отпустили домой сегодня, 8 июля.
Neva.Today 11:21
Происшествия
Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка
Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
Финансы
Центробанк сообщил о снижении цены на доллар и евро
Центробанк опубликовал курс валют на 9 июля. Согласно данным, доллар и евро понизятся в цене. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».
Телеканал 360° 07:27
Политика
Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»
Тульская служба новостей 06:44
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Технологии
Тони Блэр назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID
Правительства неизбежно будут внедрять цифровые ID, сообщил Тони Блэр, отвечая на вопрос председателя правления Сбербанка Германа Грефа на международном онлайн-тренинге по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon (видеотрансляция велась на сайте мероприятия).
РБК 07:53
Экономика
Оценен ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
KPMG представила три сценария введения углеродного налога в ЕС.
Газета.Ru вчера в 16:08
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:49
Происшествия
Вертолет Ми-8 вылетел в Волгоградскую область, где горят частные дома
РИА Новости 10:30
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Фигурное катание
Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о своем уходе из большого спорта в социальной сети.
NewInform 11:04
Футбол
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА.
Metaratings 10:17
Общество
На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру
В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
Российская газета 09:17
Общество
Гарвардский университет подал в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд в США для иностранных студентов
Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд в США для иностранных студентов.
Эхо Москвы 11:34
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова подтвердила свой роман с Ильей Авербухом
Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом, который старше её на 21 год.
Gazeta.SPb вчера в 10:28
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев восемь лет прятал внебрачную дочь от семьи
Первая новость о любовнице промелькнула лет пять назад, но тогда Дмитрий успокоил Наташу Коваленко, заверив ее в том, что это просто слухи.
Городовой 03:55
Политика
Прага захотела нормализовать отношения с Москвой
Чехию интересуют нормальные отношения с Россией, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в среду.
Взгляд.ру 11:36
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
Джоан Роулинг выступила против «толерантной цензуры»
Актуальные Новости 09:58
Общество
Россияне смогут вернуть деньги за отмененные туры только через год
Клиенты российских туроператоров смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки не ранее чем через год.
Forbes 09:55
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия
Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 11:10
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС 06 июля в 11:34