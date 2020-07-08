Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом

Украина заявила, что намерена выйти из меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с международным терроризмом. Документ был подписан в 2012 году и с тех пор ежегодно продлевался.
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Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом

Газета.Ru11:35

Украина разорвала соглашение с РФ по борьбе с терроризмом

Интерфакс07:48

Украина решила не сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом

РБК07:56

Украина расторгла меморандум с Россией по борьбе с терроризмом

РИА Новости07:50

Украина вышла из меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

ТАСС07:16

Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

Lenta.ru07:55

В Госдуме прокомментировали расторжение Украиной меморандума с Россией

RT на русском10:45
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Происшествия

В Альметьевске частично сгорел крупнейший торговый центр

Вести.Ru 09:06
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Здоровье

Медиков психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца отпустили домой спустя три недели

Работников психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца, которые с 16 июня находились на вынужденном карантине на рабочих местах, отпустили домой сегодня, 8 июля.
Neva.Today 11:21
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Происшествия

Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка

Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
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Финансы

Центробанк сообщил о снижении цены на доллар и евро

Центробанк опубликовал курс валют на 9 июля. Согласно данным, доллар и евро понизятся в цене. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».
Телеканал 360° 07:27
Политика

Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»

Тульская служба новостей 06:44
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Общество

Минпросвещения отменило традиционные линейки в школах 1 сентября

РИА Новости 09:38
1,2K
Общество

Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Технологии

Тони Блэр назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID

Правительства неизбежно будут внедрять цифровые ID, сообщил Тони Блэр, отвечая на вопрос председателя правления Сбербанка Германа Грефа на международном онлайн-тренинге по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon (видеотрансляция велась на сайте мероприятия).
РБК 07:53
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Экономика

Оценен ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

KPMG представила три сценария введения углеродного налога в ЕС.
Газета.Ru вчера в 16:08
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Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:49
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Происшествия

Вертолет Ми-8 вылетел в Волгоградскую область, где горят частные дома

РИА Новости 10:30
11
Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
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Фигурное катание

Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о своем уходе из большого спорта в социальной сети.
NewInform 11:04
Футбол

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА.
Metaratings 10:17
Общество

На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру

В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
Российская газета 09:17
11
Общество

Гарвардский университет подал в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд в США для иностранных студентов

Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд в США для иностранных студентов.
Эхо Москвы 11:34
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова подтвердила свой роман с Ильей Авербухом

Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом, который старше её на 21 год.
Gazeta.SPb вчера в 10:28
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Происшествия

В Москве задержали Петра Верзилова

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев восемь лет прятал внебрачную дочь от семьи

Первая новость о любовнице промелькнула лет пять назад, но тогда Дмитрий успокоил Наташу Коваленко, заверив ее в том, что это просто слухи.
Городовой 03:55
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Политика

Прага захотела нормализовать отношения с Москвой

Чехию интересуют нормальные отношения с Россией, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в среду.
Взгляд.ру 11:36
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Общество

Джоан Роулинг выступила против «толерантной цензуры»

Актуальные Новости 09:58
Общество

Россияне смогут вернуть деньги за отмененные туры только через год

Клиенты российских туроператоров смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки не ранее чем через год.
Forbes 09:55
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

РИА Новости вчера в 10:02
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Происшествия

Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями

Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 11:10
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Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС 06 июля в 11:34
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