Политика
Российская газетаУкраина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Украинский кабмин, как и обещал, принял решение о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, принятого Киевом и Москвой восемь лет назад. Об этом сообщает портал 112.ua со ссылкой на итоги правительственного заседания.
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Политика
Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет стать президентом США
Страна Советов on-line вчера в 04:04
Происшествия
За сутки в Воронежской области пожары прошли по 133 га
В Воронежской области 7 июля произошли два лесных пожара на общей площади 132,7 га.
Коммерсантъ Воронеж 05:14
Политика
Матвиенко прокомментировала слухи о присоединении ДНР и ЛНР к России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила прессе, что Россия защищала, защищает и планирует защищать права граждан, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, пока они не будут восстановлены в полном объеме, пишут РИА Новости.
9111.ru 09:17
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Общество
Московским театрам разрешили открыться с 1 августа
RT на русском 09:38
Футбол
«Боруссия» снизила цену на Шюррле до 2 млн евро
Уход Андре позволит «шмелям» значительно разгрузить зарплатную ведомость, поскольку он зарабатывает в «Боруссии» 7 млн евро в год.
Bookmaker-ratings.ru 06:11
Происшествия
Росздравнадзор: возгорания в больницах произошли не от аппаратов ИВЛ
После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.
Вести.Ru 08:31
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
Общество
Правительство Таиланда поддержало легализацию однополых браков
Правительство Таиланда одобрило законопроект, легализующий однополые браки.
Дождь 09:29
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ 09:40
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:07
Происшествия
Свидетель: аспирантка Ещенко командовала историком Соколовым
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, после совершения преступления принимал у себя гостей.
Вести.Ru 07:52
Общество
Медаль «За любовь и верность» вручили 15 семьям в Иркутске
В честь Всероссийского дня семьи, любви и верности 15 супружеских пар Иркутска, прожившие в браке более 25 лет, получили медали «За любовь и верность» и памятные подарки.
Твой Иркутск 08:10
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Футбол
Василий Уткин: «Локомотив» был и остаётся пятым колесом
Болельщики и люди близкие к футболу, стали называть клуб «пятым колесом», намекая, что «Локомотив» является наиболее слабой командой из Москвы.
ГЛАС.RU 09:25
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Происшествия
В Волгоградской области загорелись около десяти домов
В Волгоградской области в хуторе Княжеский-2 загорелись порядка десяти домов после возгорания расположенного рядом поля с пшеницей.
RT на русском 09:13
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 06 июля в 13:22
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы защиты суверенитета
РИА Новости 08:41
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» в Альметьевске
Открытое горение в торговом центре "Панорама" в Альметьевске ликвидировано.
ТАСС 09:38