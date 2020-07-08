Украинский кабмин, как и обещал, принял решение о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, принятого Киевом и Москвой восемь лет назад. Об этом сообщает портал 112.ua со ссылкой на итоги правительственного заседания.

Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом

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