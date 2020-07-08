Политика
Lenta.ruУкраина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом
Правительство Украины приняло решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, передает «112.ua». В постановлении кабмина говорится, что Министерству иностранных дел Украины поручено оповестить Москву о расторжении документа.
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Общество
Защита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова
Защита обжаловала заключение под стражу подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 08:08
Происшествия
Экс-доцент СПбГУ Соколов в день убийства звонил в посольство Франции
Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в день преступления звонил в посольство Франции.
МР7.ру вчера в 01:21
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
Аксенов исключил возвращение жестких ограничений из-за COVID-19
Глава РК Сергей Аксенов исключил возвращение к практике обязательного помещения в обсерватор туристов из регионов материковой части России.
Российская газета 07:09
Общество
«Уралхим» останавливает завод «Азот» из-за загрязнения Камы
«Компания «Уралхим» приняла решение остановить работу филиала «Азот» (г. Березники, Пермский край) из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в р. Кама, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений», — говорится в сообщении компании.
RT на русском 08:29
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
Lenta.ru 08:04
Происшествия
Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка
Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Происшествия
Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде
В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 04:12
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Политика
Си Цзиньпин заявил о важности стратегического партнерства с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором заявил о важности стратегического партнерства РФ и Китая в условиях быстро меняющейся международной обстановки, передает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru 08:03
Политика
Иран отказался выплачивать компенсации семьям погибших в сбитом Boeing
Иран отказался выплачивать компенсации семьям украинцев, погибших в сбитом в январе 2020 года украинском Boeing 737.
Lenta.ru 06:26
Происшествия
В Казахстане отдыхающие избили тюленя ради фотографии
Отдыхавшие заметили у берега тюленя и начали бить его палками и камнями, чтобы вытащить из воды и сфотографироваться.
РИА Новости 08:32
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Здоровье
Число бессимптомных пациентов с ковидом снижается в Алтайском крае
Если в начале эпидемии коронавируса количество бессимптомных пациентов доходило до 80%, сейчас таких почти в два раза меньше В Алтайском крае снижается число бессимптомных пациентов, сейчас их около 30-40%.
Толк 04:41
Общество
СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции
Глава СПЧ предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения "Социальный мониторинг", но и все остальные, если нарушения не повлекли негативных последствий.
Интерфакс 08:05
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Происшествия
Москвичка выпала из окна, спасаясь от заставлявшего ее пить уксус мужа
В Москве местная 49-летняя жительница случайно выпала из окна. Все произошло из-за издевательств мужа. История началась со странной свадьбы.
Московский Комсомолец 05:47
Общество
Собянин: Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы
Российская газета 08:17
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Спорт
Издатель PES лишился лицензий «Милана» и «Интера»
По словам представителей издателя, изменения в лицензионных отношениях не затронут eFootball PES 2020, а также покупки в myClub.
CyberSport.ru 06:25
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Общество
В Алькеевском районе в первом полугодии рождаемость повысилась
За первое полугодие зарегистрировали свой законный брак 24 пары, что на 12 пар меньше прошлогоднего.
Алькеевские вести 01:57
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни развеял в эфире программы «О самом главном» главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Live24 04:18
Технологии
«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России
Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России.
Деловое.ТВ 07:52
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06
Происшествия
Беременная женщина пострадала при ДТП с участием скорой в Челябинске
Легковой автомобиль и карета скорой медицинской помощи столкнулись в Челябинске в среду, в результате ДТП травмы получила беременная женщина, которую медики везли в больницу.
ТАСС 06:47