Правительство Украины приняло решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, передает «112.ua». В постановлении кабмина говорится, что Министерству иностранных дел Украины поручено оповестить Москву о расторжении документа.

Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

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