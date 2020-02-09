Политика

РБКРБКУкраина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы

Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.
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«Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации», — сказано в сообщении
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Московский Комсомолец20:56

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Совет Европы разочаровал Украину

Взгляд.ру17:28

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Украина осталась разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

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Украина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы

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На Украине остались недовольны решением Совета Европы

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Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

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В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

РИА Новости15:08
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Происшествия

Полиция ликвидировала устроившего стрельбу в Таиланде военного

РБК 21:24
Общество

Самолет МЧС России доставил в Китай гумпомощь

Самолет Ил-76 МЧС России ночью 9 февраля прилетел в Китай с гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 21:51
Космос

Япония запустила новый разведывательный спутник

Япония осуществила запуск нового разведывательного спутника Optical 7. Старт прошел с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима, сообщил разработчик орбитального аппарата Mitsubishi Heavy Industries.
РЕН ТВ 20:57
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Здоровье

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Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Общество

Появились удаленные снимки испытаний Россией оружия «Судного дня»

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта "Статус-6", в рамках которого создается "Посейдон", устройством "Судного дня".
Lenta.ru 03:18
Политика

«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян

Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
Украина.ру вчера в 02:45
Общество

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.
РИА Новости 21:11
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
РИА Новости 06:22
Энергетика

Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ

Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
REGNUM 14:14
Авто

Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020

Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
iReactor 03:37
Происшествия

СКР назвал основные версии крушения вертолета Айрата Хайруллина

Следственный комитет России (СКР) назвал основные версии крушения под Казанью вертолета Bell 406, на борту которого был бизнесмен, депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
Ведомости вчера в 14:45
Культура

В Перми пройдут съемки голливудского триллера

В Перми пройдут съемки триллера «Фактор S» с участием голливудских актеров. Снимать фильм будет команда из России, Канады и США.
Business Class (Пермь) 06:35
Политика

В Азербайджане проходят парламентские выборы

В Азербайджане проходят внеочередные выборы в Мили меджлис (парламент), в которых примут участие 1315 кандидатов.
Парламентская газета 23:00
Наука

Изучение иностранных языков стимулирует работу мозга

Специалисты НИУ "Высшая школа экономики" пришли к выводу, что изучение нескольких иностранных языков положительно отражается на работе мозга человека.
Pravda.Ru 06 февраля в 02:50
Здоровье

Американский профессор назвала сроки создания вакцины от коронавируса

Во время текущей вспышки коронавируса 2019-nCoV создать вакцину не удастся, заявила профессор Пенсильванского университета, глава Центра динамики инфекционных заболеваний (CIDD) Элизабет МакГроу.
Известия 21:45
Здоровье

Врач назвал опасные болезни, о которых предупреждает боль в плече

Периодическая боль в плече может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказал врач-невролог и остеопат Александр Борисычев.
Волгоградская правда 14:05
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости 12:40
Футбол

«Спартак» выиграл турнир в Катаре

Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Московский Комсомолец 08:03
Политика

CNN: штат Совета нацбезопасности США значительно сократят

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен значительно уменьшит штат сотрудников американского Совета национальной безопасности (СНБ).
Газета.Ru 22:52
Политика

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Хоккей

Швеция разгромила Россию в матче Евротура

Ранее сообщалось, что сборная Швеции увеличила преимущество над командой России в матче Евротура.
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Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с фурой в Черемховском районе

Три человек погибли в столкновении грузовика Scania и автомобиля Toyota Camry на федеральной трассе в Черемховском районе, сообщили ИА «БайкалПост» 9 февраля в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области.
ИрСити 22:14
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

РИА Новости 12:56
Общество

200 человек заразились норовирусом после посещения казино в США

Заразились норовирусом порядка 200 человек после посещения местного казино в штате США Луизиана, 8 февраля об этом сообщает телеканал WVUE.
Красная весна 04:21
Армия и оружие

В Афганистане обстреляли американских военных

Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
РИА Новости 15:03
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«Тампа-Бэй» победил «Айлендерс», Кучеров сделал две передачи

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Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч.
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