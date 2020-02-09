с чего всё началось

Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Общество Самолет МЧС России доставил в Китай гумпомощь Самолет Ил-76 МЧС России ночью 9 февраля прилетел в Китай с гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом нового типа.

Космос Япония запустила новый разведывательный спутник Япония осуществила запуск нового разведывательного спутника Optical 7. Старт прошел с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима, сообщил разработчик орбитального аппарата Mitsubishi Heavy Industries.

Политика «Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.

Общество Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.

Энергетика Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.

Авто Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020 Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.

Происшествия СКР назвал основные версии крушения вертолета Айрата Хайруллина Следственный комитет России (СКР) назвал основные версии крушения под Казанью вертолета Bell 406, на борту которого был бизнесмен, депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

Культура В Перми пройдут съемки голливудского триллера В Перми пройдут съемки триллера «Фактор S» с участием голливудских актеров. Снимать фильм будет команда из России, Канады и США.

Политика В Азербайджане проходят парламентские выборы В Азербайджане проходят внеочередные выборы в Мили меджлис (парламент), в которых примут участие 1315 кандидатов.

Наука Изучение иностранных языков стимулирует работу мозга Специалисты НИУ "Высшая школа экономики" пришли к выводу, что изучение нескольких иностранных языков положительно отражается на работе мозга человека.

Здоровье Американский профессор назвала сроки создания вакцины от коронавируса Во время текущей вспышки коронавируса 2019-nCoV создать вакцину не удастся, заявила профессор Пенсильванского университета, глава Центра динамики инфекционных заболеваний (CIDD) Элизабет МакГроу.

Общество Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

Футбол «Спартак» выиграл турнир в Катаре Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.

Политика CNN: штат Совета нацбезопасности США значительно сократят Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен значительно уменьшит штат сотрудников американского Совета национальной безопасности (СНБ).

Политика Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с фурой в Черемховском районе Три человек погибли в столкновении грузовика Scania и автомобиля Toyota Camry на федеральной трассе в Черемховском районе, сообщили ИА «БайкалПост» 9 февраля в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области.

Общество 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в США Заразились норовирусом порядка 200 человек после посещения местного казино в штате США Луизиана, 8 февраля об этом сообщает телеканал WVUE.