с чего всё началось

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации. Об этом сообщает сайт министерства. В ведомстве считают, что новая процедура не будет давать возможность наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.

Политика США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.

Футбол «Спартак» выиграл турнир в Катаре Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.

Общество Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника Российское посольство во Франции заявило ноту протеста в связи с ситуацией, связанной с экстрадированным из Греции россиянином Александром Винником, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу дипмиссии Алексея Мешкова.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова пожаловалась на недомогание Актриса Мария Кожевникова рассказала своим подписчикам в микроблоге о том, что на ее коже возникла непонятная сыпь.

Здоровье Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 722 Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в КНР выросло до 722, заражение зафиксировано у 34 546 человек, сообщает 8 февраля «РИА Новости» со ссылкой на органы здравоохранения страны.

Общество В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.

Общество Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.

Шоу-бизнес Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.

Здоровье Назван главный симптом заражения коронавирусом Ведущий пульмонолог России Александр Чучалин назвал главный признак, указывающий, что человек инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.