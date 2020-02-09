Политика
Газета.RuУкраина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации. Об этом сообщает сайт министерства. В ведомстве считают, что новая процедура не будет давать возможность наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
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с чего всё началось
«Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации», — сказано в сообщении.Московский Комсомолец20:56
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Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
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Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхонратчасима увеличилось до 20 человек.
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Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года Ученые приводят в пример данные прошлого года.
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В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
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Три человека погибли в аварии с грузовиком в Воронежской области
Три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.
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Российское посольство во Франции заявило ноту протеста в связи с ситуацией, связанной с экстрадированным из Греции россиянином Александром Винником, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу дипмиссии Алексея Мешкова.
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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«Атлетико» минимально обыграл «Гранаду» и прервал серию без побед
На арене «Ванда Метрополитано» завершился матч 23-го тура чемпионата Испании. Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Гранадой».
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Мария Кожевникова пожаловалась на недомогание
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Учительница из Приморья матом объяснила детям правила русского языка
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Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 722
Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в КНР выросло до 722, заражение зафиксировано у 34 546 человек, сообщает 8 февраля «РИА Новости» со ссылкой на органы здравоохранения страны.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену
Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Шоу-бизнес
Ида Галич впервые стала мамой — фото
Instagram-блогер Ида Галич родила сына. Об этом молодая мама сообщила лично на своей странице в Instagram.
Фигурное катание
Загитова потеряла лидерство в рейтинге лучших фигуристок мира
Прежний лидер – россиянка Алина Загитова – опустилась на вторую позицию. На третьей позиции обосновалась еще одна японка Сатоко Мияхара.
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Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь
Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
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Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.
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Назван главный симптом заражения коронавирусом
Ведущий пульмонолог России Александр Чучалин назвал главный признак, указывающий, что человек инфицирован коронавирусом 2019-nCoV.
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Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января.
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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Помпео призвал губернаторов в США «быть осторожнее» с Китаем
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал американских губернаторов осторожно вести бизнес с Китаем.