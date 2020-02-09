Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации. Об этом сообщает сайт министерства. В ведомстве считают, что новая процедура не будет давать возможность наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
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«Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации», — сказано в сообщении
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