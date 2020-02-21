Политика
REGNUMУкраина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко
Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент). Министр отметил, что наступил уже 2020 год, а мир между Донбассом и Украиной так и не был достигнут.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Армия и оружие
Против кого будет направлен обновлённый ядерный арсенал США
По словам Трампа, в новом договоре должны участвовать США, Россия и Китай, у которого, по разным данным, имеется около 300 ядерных боеголовок.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Происшествия
В украинском посёлке Новые Санжары обстановка спокойная — СМИ
Напомним, жители посёлка встретили своих сограждан камнями и подожжёнными баррикадами.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА интересуются нападающим «Брагантино»
Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 22-летнего исполнителя проявляют два столичных коллектива: ЦСКА и «Локомотив».
Общество
МиГ-35 научат беспилотной посадке
Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Кино
Открывается Берлинский кинофестиваль
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Происшествия
В Дагестане задержан замглавы Росимущества
Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Армия и оружие
Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США
Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
Футбол
Сегодня закрывается трансферное окно в России
Сегодня в полночь в чемпионате России закрывается зимнее трасферное окно.
Культура
На аукционе в Москве продали автограф Путина за 340 тысяч рублей
Личный автограф президента РФ Владимира Путина, адресованный американисту Валентину Зорину, был продан на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "12й стул".
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Транспорт
Приложение «Яндекс.Транспорт» закроется в мае
"Яндекс" сообщил, что в мае закроет приложение "Яндекс.Транспорт", которое показывает в режиме онлайн передвижение наземного общественного транспорта.
Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Футбол
«Шахтер» объявил состав на матч с «Бенфикой»
В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» примет «Бенфику». Поединок состоится 20 февраля в 20:55 по мск.
Политика
Опрос показал отношение поляков к освободившей Польшу Красной армии
Два трети граждан Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение родины от гитлеровской оккупации в 1945 году.