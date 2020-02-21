Политика

REGNUMREGNUMУкраина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент). Министр отметил, что наступил уже 2020 год, а мир между Донбассом и Украиной так и не был достигнут.
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Киев работает над новой редакцией Минских соглашений

Комсомольская правда02:37

Глава МИД Украины заявил о работе над новой редакцией минских соглашений

Lenta.ru01:59

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

REGNUM00:50

Глава МИД Украины заявил о подготовки новой редакции Минских соглашений

Московский Комсомолец01:49

Киев начал работу над новыми Минскими соглашениями

Взгляд.ру01:46

Глава МИД Украины заявил, что Киев работает над новой редакцией минских соглашений

ТАСС01:20

«Реализовать невозможно»: МИД Украины отрёкся от Минских соглашений, заявив о разработке новых

Царьград01:53
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У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
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Против кого будет направлен обновлённый ядерный арсенал США

По словам Трампа, в новом договоре должны участвовать США, Россия и Китай, у которого, по разным данным, имеется около 300 ядерных боеголовок.
RT на русском вчера в 18:48
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Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
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Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Политика

Путин, Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Профиль вчера в 16:04
Происшествия

В украинском посёлке Новые Санжары обстановка спокойная — СМИ

Напомним, жители посёлка встретили своих сограждан камнями и подожжёнными баррикадами.
REGNUM 03:49
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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«Локомотив» и ЦСКА интересуются нападающим «Брагантино»

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 22-летнего исполнителя проявляют два столичных коллектива: ЦСКА и «Локомотив».
Евро-футбол.ру 03:11
Общество

МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Известия 01:16
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ вчера в 10:45
Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Avia.pro 19 февраля в 10:56
Кино

Открывается Берлинский кинофестиваль

Коммерсантъ 19 февраля в 16:57
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань вчера в 02:08
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Происшествия

В Дагестане задержан замглавы Росимущества

Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Газета.Ru 03:25
Армия и оружие

Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США

Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
REGNUM вчера в 20:33
Футбол

Сегодня закрывается трансферное окно в России

Сегодня в полночь в чемпионате России закрывается зимнее трасферное окно.
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Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Культура

На аукционе в Москве продали автограф Путина за 340 тысяч рублей

Личный автограф президента РФ Владимира Путина, адресованный американисту Валентину Зорину, был продан на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "12й стул".
РИА Новости 03:56
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

RT на русском вчера в 16:50
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия вчера в 17:40
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество

Рогозин сравнил запуски космических ракет с наркотиками

Газета.Ru 03:54
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
РИА Новости 03:50
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания вчера в 13:23
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
Транспорт

Приложение «Яндекс.Транспорт» закроется в мае

"Яндекс" сообщил, что в мае закроет приложение "Яндекс.Транспорт", которое показывает в режиме онлайн передвижение наземного общественного транспорта.
Интерфакс 01:35
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Футбол

«Шахтер» объявил состав на матч с «Бенфикой»

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» примет «Бенфику». Поединок состоится 20 февраля в 20:55 по мск.
LiveSport.ru вчера в 12:46
Политика

Опрос показал отношение поляков к освободившей Польшу Красной армии

Два трети граждан Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение родины от гитлеровской оккупации в 1945 году.
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