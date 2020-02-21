Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям

с чего всё началось

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент). Министр отметил, что наступил уже 2020 год, а мир между Донбассом и Украиной так и не был достигнут.

Общество Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

Армия и оружие Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.

Политика Опрос выявил отношение поляков к Красной армии Несмотря на стремление нынешнего руководства Польши принизить роль СССР во Второй мировой войне, две трети граждан страны испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение их родины от гитлеровской оккупации в 1945 году, свидетельствуют данные опроса.

Армия и оружие Самолеты ВКС России в Сирии атаковали турецкую бронетехнику Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подтвердил информацию о том, что самолеты Су-24 авиагруппы ВКС РФ нанесли удары по наступающим формированиям террористов.

Экономика ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.

Политика Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Политика Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Авто Эксперты назвали среднюю цену автомобилей с пробегом в Воронеже Российская аналитическая компания провела исследование российского рынка, что позволило узнать о средней стоимости подержанных машин, чей возраст составляет не менее 3-х лет, на вторичном автомобильном рынке Воронежа за прошлый год.

Общество Врач рассказала, кому нельзя есть блины Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от употребления блинов.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин хочет записать дуэт с Валерией Иосиф Пригожин хочет записать дуэт с Валерией Напомним, Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже более 15 лет.

Общество Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.

Экономика На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.

Экономика В России заявили о рекордном количестве брошенных поездов В течение последних пяти лет количество брошенных на сети РЖД поездов в среднем по году не превышало 666 в сутки.