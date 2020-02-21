Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям

Политика
REGNUMУкраина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко
Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент). Министр отметил, что наступил уже 2020 год, а мир между Донбассом и Украиной так и не был достигнут.
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с чего всё началось
Комментируя свое собственное выступление в интервью радиостанции «Голос Америки», глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Киев готовит новую редакцию Минских соглашений.Евразия Daily01:31
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