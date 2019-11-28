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Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами.
— Алексей Данилов, украинский мэрRambler News Service 05:12
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