Политика

ТАССТАССУкраина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом в четверг на конференции "Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
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Алексей Данилов
Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами.
— Алексей Данилов, украинский мэрRambler News Service 05:12

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