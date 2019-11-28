Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами.

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом в четверг на конференции "Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Политика Макрон не согласился вводить мораторий на размещение РСМД Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не принимал предложение российской стороны о введение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает Reuters.

Общество Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.

Происшествия Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Общество Силуанов предложил сократить число надзорных органов Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.

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Политика Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Общество Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.