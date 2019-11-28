Политика

ТАССТАССУкраина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом в четверг на конференции "Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
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На Украине рассказали о сценариях реинтеграции Донбасса

Lenta.ru07:07

СНБО Украины предложил пять сценариев реинтеграции Донбасса

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В Госдуме высказались об украинских сценариях реинтеграции Донбасса

РИА Новости08:38

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

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В Госдуме назвали тендером сценарии реинтеграции Донбасса

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Киев разработал пять сценариев возвращения Донбасса

Вести.Ru06:46

В Госдуме оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса

RT на русском06:53
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Обнаружена черная дыра, существование которой невозможно

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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
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Наука

Останки щенка самой древней собаки в мире обнаружены в Якутии

У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
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Вадим Васильев: «Переход Мбаппе в „Реал“ кажется неизбежным»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

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Политика

Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
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Политика

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
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Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ вчера в 14:33
Общество

В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект

Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
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Общество

Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»

В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Lenta.ru 09:20
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Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

В YuoTube опубликовано видео о создании фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
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В НАТО согласовали сокращение взноса США в бюджет альянса

США будут платить меньше, а Германия — больше, то есть сейчас США и Германия будут платить одинаково, почти по 16% от бюджета.
РБК 08:21
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
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Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших

Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
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Происшествия

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Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
Космос

Преемник робота «Федора» получил человеческое имя

Российские разработчики назвали нового робота-космонавта «Артемом» и планируют отправить его в космос вслед за «Федором».
Телеканал 360° 25 ноября в 01:45
Биатлон

Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU

Газета.Ru 09:53
Политика

На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России

Как говорится в обращениях руководства ТЭС к мэрам Бурштына (Ивано-Франковская область ред) и Днепра (бывший Днепропетровск), увеличение доли импорта электроэнергии "существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", что привело к дефициту оборотных средств и невозможности работы станций в обычном режиме.
РИА Новости вчера в 11:03
Армия и оружие

Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

С полигона Капустин Яр в Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
RT на русском 10:25
Общество

В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.
РИА Новости 11:21
Общество

Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России

Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
ТК Звезда вчера в 22:44
Общество

Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:45
Политика

В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 02:24
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Уткин: хочу, чтобы хотя бы один спортсмен подал иск к России

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
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Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
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Болельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича

Болельщики «Мальме» продолжают выражать недовольство тем фактом, что нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского «Хаммарбю».
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Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире

В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
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Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз

Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
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Жители Тверской области первыми увидели военную драму «Ржев»

Первыми зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны и жители города воинской славы.
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