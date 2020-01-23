Экономика
Lenta.ruУкраина рекордно заняла 1,25 миллиарда евро
Министерство финансов Украины разместило еврооблигации по ставке 4,375 процента — рекордно низкой для страны. Ведомство заняло 1,25 миллиарда евро со сроком погашения 27 января 2030 года, сообщается на сайте ведомства.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала новые фото подросшего сына
Энергетика
Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Армия и оружие
National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет
Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Политика
Путин рассказал о потрясшем его факте из истории блокадного Ленинграда
Во время церемонии открытия памятника героям блокады Ленинграда в Иерусалиме российский президент Владимир Путин рассказал об историческом факте, о котором он недавно узнал.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Политика
Работающим пенсионерам вернут индексацию
Как сообщает ToDay News Ufa, президент Российской Федерация имел ввиду постоянный ростом пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова напишет эссе о работе в «Уральских пельменях»
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова напишет «сенсационное эссе о том, как современной женщине работать и дружить с мужчинами».
Армия и оружие
National Interest сравнил подводные силы России и США
Как отмечает автор материала Дэвид Акс, в ближйшее время подводные силы РФ могут сократиться.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 610
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 617.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна
Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.
Гаджеты
Роскачество сравнило дорогие и бюджетные смартфоны
«Бюджетные гаджеты готовы составить конкуренцию популярным, но дорогим брендам», — говорится в сообщении.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК
В конце прошлого года был принят указ президента России, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
Турция предложила включить С-400 в систему НАТО
Общество
Население Украины сократилось на 11,5 млн человек
Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Происшествия
Девочка ударила ножом сестру в уфимской школе
Одна из девочек принесла из дома нож и после уроков ударила им свою двоюродную сестру.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала выглядеть сильно старше своих лет
После десятков тщательно отретушированных и отобранных постановочных фотографий, которые Ляйсан Утяшева выкладывает в свой инстаграм-аккаунт, этот кадр действительно выглядит странно.
Экономика
«Новатэк» и Минфин определились с финансированием терминала «Утренний»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из госказны «Новатэку» на терминал «Утренний» выделят 103,6 млрд рублей в рамках федерального проекта «Северный морской путь».
Гаджеты
Сотрудники AnTuTu назвали самый мощный в мире смартфон
Политика
Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию
Варшава недавно приняла решение о начале дезинформационной кампании в отношении РФ по вопросам Второй мировой войны.
Космос