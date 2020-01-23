Экономика
Lenta.ruУкраина рекордно заняла 1,25 миллиарда евро
Министерство финансов Украины разместило еврооблигации по ставке 4,375 процента — рекордно низкой для страны. Ведомство заняло 1,25 миллиарда евро со сроком погашения 27 января 2030 года, сообщается на сайте ведомства.
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Политика
Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран
Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Технологии
ФАС установила правила предустановки российского ПО на смартфоны
ФАС установила ключевые правила для предустановки российского ПО на смартфоны, ПК, планшеты, а также телевизоры категории Smart TV.
Политика
Мишустин назначил нескольких замминистров
Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.
Авто
Раскрыта новая схема «развода» покупателей легковых автомобилей
В некоторых регионах России появилась новая схема обмана покупателей легковых автомобилей.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Политика
Елизавета II подписала закон о Brexit
Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.
Армия и оружие
Госдеп рассказал об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте, произошедшем у американских военных с российским генералом на территории Арабской республики.
Авто
Новый Toyota Harrier получит название Venza
Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Список лучших фильмов XXI века составил британский журнал Empire.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Общество
ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане.
Экономика
До сдачи деклараций по транспорту и земле осталась одна неделя
Учесть все новшества и безошибочно составить отчетность помогут наши статьи: - Декларация по транспортному налогу за 2019 год: образец заполнения; - Декларация по земельному налогу: порядок заполнения, сроки сдачи, ответственность.
Политика
Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Шоу-бизнес
Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год
В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Финансы
Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор
Неизвестный инвестор купил облигации купил облигации министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
Финансы
ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость
ЦБ предлагает снизить удельный вес этого критерия при определении системной значимости банков.
Биатлон
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Наука
Учёные научились генерировать мощные короткие ультрафиолетовые вихри
Международная группа учёных, включая специалистов российского Сколковского института науки и технологий (Сколтех), китайского Шанхайского института оптики и точной механики и немецкого Института Гельмгольца в Йене, отыскала простой способ генерации мощных коротких импульсов ультрафиолетового диапазона с орбитальным угловым моментом.
Спорт
Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы
Наука
Стекловидный мозг обнаружен в черепе жертвы извержения Везувия
Стекловидная масса на месте мозга обнаружена в черепе жертвы извержения вулкана Везувий, сообщают исследователи — антропологи неаполитинского университета Фридриха II.
Политика
США расширили санкции против Ирана
США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном, сообщило в четверг министерство финансов.
Происшествия
В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки
Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
Шоу-бизнес
Брэд Питт ответил на слухи о романе с Дженнифер Энистон
Американский актер Брэд Питт прокомментировал слухи о своем примирении с актрисой Дженнифер Энистон, с которой он ранее состоял в браке.