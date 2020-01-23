Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина рекордно заняла 1,25 миллиарда евро

Министерство финансов Украины разместило еврооблигации по ставке 4,375 процента — рекордно низкой для страны. Ведомство заняло 1,25 миллиарда евро со сроком погашения 27 января 2030 года, сообщается на сайте ведомства.
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