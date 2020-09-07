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Lenta.ru
Lenta.ru

Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок

Украина начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию, решив конкурировать с Россией за этот восточный рынок, пишет Bloomberg. Компания Continental Farmers Group победила в тендере на поставку 60 тысяч тонн украинской пшеницы и в сентябре отправит в королевство первый с 2008 года груз.В источнике
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Взгляд.ру

Украина захотела составить конкуренцию России на саудовском рынке

Взгляд.ру14:20
Деловое.ТВ

Украина будет конкурировать с Россией за восточный рынок

Деловое.ТВ13:55
Lenta.ru

Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок

Lenta.ru13:07
ИноСМИ

Bloomberg (США): конкуренция на рынке пшеницы растет, и Украина начинает ее продавать Саудовской Аравии (Bloomberg)

ИноСМИ11:58
ПолитРоссия

Bloomberg: Россия и Украина захватывают мировой рынок пшеницы

ПолитРоссия11:21

Доставщик Delivery Club напал на подростков в Зеленограде

Служба доставки Delivery Club отстранила от работы сотрудника, напавшего на подростков в Зеленограде, также в компании рассчитывают на помощь правоохранительных органов в идентификации еще одного участника драки, сообщает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы компании.
Доставщик Delivery Club напал на подростков в Зеленограде
Известия13:12
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Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфорос07:11
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру05:54
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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
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«Кошелек Лукашенко» приобрел недвижимость в Лондоне на 1,8 млрд рублей

Один из самых известных «спонсоров» белорусских госпроектов – предприниматель Владимир Пефтиев – купил в столице Великобритании недвижимости на 1,8 миллиарда российских рублей (18 млн фунтов стерлингов), сообщила газета The Times.
Финансовая газета11:12
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