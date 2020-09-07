Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок
Смотрите также
Сборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги наций
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте
Москвич обнаружил скрипку Страдивари в квартире во время уборки
Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США
Пропавшие в горах Сочи туристы с детьми из Твери найдены
Ученые выявили новый вид ракообразных в самой жаркой пустыне на Земле
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах
Задержание лидера белорусской оппозиции Колесниковой попало на видео
Премьер Белоруссии испытал российскую вакцину от коронавируса
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
В Зеленограде курьер Delivery club избил подростка
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Росздравнадзор выявил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Джокович оштрафован на $10 тысяч за попадание мячом в арбитра
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
В МИД Сербии назвали исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой
Украина начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию, решив конкурировать с Россией за этот восточный рынок, пишет Bloomberg. Компания Continental Farmers Group победила в тендере на поставку 60 тысяч тонн украинской пшеницы и в сентябре отправит в королевство первый с 2008 года груз.В источнике
Подробнее о событии