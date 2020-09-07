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Lenta.ru
Lenta.ru

Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок

Украина начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию, решив конкурировать с Россией за этот восточный рынок, пишет Bloomberg. Компания Continental Farmers Group победила в тендере на поставку 60 тысяч тонн украинской пшеницы и в сентябре отправит в королевство первый с 2008 года груз.В источнике
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Деловое.ТВ

Украина будет конкурировать с Россией за восточный рынок

Деловое.ТВ13:55
Lenta.ru

Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок

Lenta.ru13:07
ИноСМИ

Bloomberg (США): конкуренция на рынке пшеницы растет, и Украина начинает ее продавать Саудовской Аравии (Bloomberg)

ИноСМИ11:58
ПолитРоссия

Bloomberg: Россия и Украина захватывают мировой рынок пшеницы

ПолитРоссия11:21

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное деловчера в 05:53
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Губернатор Травников поручил реконструировать Колыванскую ЦРБ

«Строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков», — заявил Андрей Травников.
Любимый город05:35
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Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство жителей Россиян выступили за идею внести в учебный процесс уроки по сексуальному воспитанию в школах, пишет РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса Доктор рядом и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Live2405:33
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
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Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ

Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России.
РИА Новости13:11

Игроки «Тамбова» написали письмо с просьбой погасить долги по зарплате

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате.
РИА Новости12:37

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газета11:44
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