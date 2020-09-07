Украина начала поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
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Генеральный директор CFG Георг фон Нолкен отметил, что новый контракт является сигналом, свидетельствующим о серьезных инвестиционных намерениях Саудовской Аравии по отношению к Украине. Отметим, в 2019 году Саудовская Аравия смягчила правила импорт пшеницы, открыв свой рынок Украины и России.В источнике
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