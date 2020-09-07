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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Украина начала поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

Генеральный директор CFG Георг фон Нолкен отметил, что новый контракт является сигналом, свидетельствующим о серьезных инвестиционных намерениях Саудовской Аравии по отношению к Украине. Отметим, в 2019 году Саудовская Аравия смягчила правила импорт пшеницы, открыв свой рынок Украины и России.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок

Lenta.ruвчера в 13:07
News.ru

Украина решила составить конкуренцию России на мировом рынке зерна

News.ruвчера в 15:05
Взгляд.ру

Украина захотела составить конкуренцию России на саудовском рынке

Взгляд.рувчера в 14:20
Деловое.ТВ

Украина будет конкурировать с Россией за восточный рынок зерна

Деловое.ТВвчера в 13:55
ИА Красная Весна

Украина начала поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

ИА Красная Веснавчера в 15:31
ИноСМИ

Bloomberg (США): конкуренция на рынке пшеницы растет, и Украина начинает ее продавать Саудовской Аравии (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 11:58
ПолитРоссия

Bloomberg: Россия и Украина захватывают мировой рынок пшеницы

ПолитРоссиявчера в 11:21

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.
Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой
РИА Новости04:19
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МИД Польши опроверг факт разговора Варшавы и Берлина о Навальном

Несколько дней назад действующий белорусский президент в ходе встречи с председателем российского правительства заявил, что слова канцлера Германии Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.
Evo-rus.com01:10
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Адвокат Ефремова прокомментировал просьбу Охлобыстина к Путину

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев прокомментировал телеканалу "Звезда" обращение актера Ивана Охлобыстина к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать артиста.
Газета.Ruвчера в 15:44
151

Роскомнадзор обвинил Google в цензуре

В сентябре 2019 года компания Google уплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.
RT на русском03:23
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Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
Ведомости02:39
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«Роснефть» назвала условия возобновления проекта на ₽1,5 трлн

Компания прорабатывала возможность строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Находке, инвестиции в который оценивались в сумму до 1,5 трлн руб. Но в мае 2019 года "Роснефть" приостановила реализацию ВНХК на фоне снижения рентабельности проекта.
РБК04:00

Редактора tut.by задержали за участие в акции протеста

"Как выяснилось, дочь редактора tut.by Валерию Уласик задержали не только по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), но и по подозрению по уголовному делу об участии в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.
РИА Новости03:49

Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, экономика страны подошла к пандемии в неплохой форме: с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами.
РБК03:00
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