Генеральный директор CFG Георг фон Нолкен отметил, что новый контракт является сигналом, свидетельствующим о серьезных инвестиционных намерениях Саудовской Аравии по отношению к Украине. Отметим, в 2019 году Саудовская Аравия смягчила правила импорт пшеницы, открыв свой рынок Украины и России.