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Lenta.ru
Lenta.ru

Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок

Украина начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию, решив конкурировать с Россией за этот восточный рынок, пишет Bloomberg. Компания Continental Farmers Group победила в тендере на поставку 60 тысяч тонн украинской пшеницы и в сентябре отправит в королевство первый с 2008 года груз.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

Украина решила составить конкуренцию России на мировом рынке зерна

News.ru15:05
Зерно Он-Лайн

Пакистан проводит тендер на импорт пшеницы

Зерно Он-Лайн04:30
Деловое.ТВ

Украина будет конкурировать с Россией за восточный рынок

Деловое.ТВ13:55
Lenta.ru

Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок

Lenta.ru13:07
ИноСМИ

Bloomberg (США): конкуренция на рынке пшеницы растет, и Украина начинает ее продавать Саудовской Аравии (Bloomberg)

ИноСМИ11:58
ПолитРоссия

Bloomberg: Россия и Украина захватывают мировой рынок пшеницы

ПолитРоссия11:21
Взгляд.ру

Украина захотела составить конкуренцию России на саудовском рынке

Взгляд.ру14:20

Миланский «Интер» хочет приобрести Влашича за 25 миллионов евро

Милан, Италия, 7 сентября 2020, 19:59 — REGNUM Руководство миланского «Интера» готово предложить 25 миллионов евро за 22-летнего атакующего полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николу Влашича, соглашение которого с «армейцами» рассчитан до середины 2024-го года.
Миланский «Интер» хочет приобрести Влашича за 25 миллионов евро
REGNUM12:59

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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Губернатор Травников поручил реконструировать Колыванскую ЦРБ

«Строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков», — заявил Андрей Травников.
Любимый город05:35
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Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ

Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России.
РИА Новости13:11

Американские военные смоделировали атаку РФ на США

Обозреватель отметила, что в ходе посещения увидела спроектированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были продемонстрированы ответные действия Вашингтона на нападение потенциального противника, предположительно, России.
Военное дело04:59
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11 %

Компания Strategy Analytics, по сообщениям сетевых источников, обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку смартфонов на текущий год: отрасль покажет значительный спад из-за пандемии и сложной экономической ситуации.
3DNews05:46

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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