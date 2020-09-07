Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок
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Украина начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию, решив конкурировать с Россией за этот восточный рынок, пишет Bloomberg. Компания Continental Farmers Group победила в тендере на поставку 60 тысяч тонн украинской пшеницы и в сентябре отправит в королевство первый с 2008 года груз.В источнике
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