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Lenta.ru
Lenta.ru

Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок

Украина начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию, решив конкурировать с Россией за этот восточный рынок, пишет Bloomberg. Компания Continental Farmers Group победила в тендере на поставку 60 тысяч тонн украинской пшеницы и в сентябре отправит в королевство первый с 2008 года груз.В источнике
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ИА Красная Весна

Украина начала поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

ИА Красная Весна15:31
Lenta.ru

Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок

Lenta.ru13:07
Взгляд.ру

Украина захотела составить конкуренцию России на саудовском рынке

Взгляд.ру14:20
Деловое.ТВ

Украина будет конкурировать с Россией за восточный рынок зерна

Деловое.ТВ13:55
News.ru

Украина решила составить конкуренцию России на мировом рынке зерна

News.ru15:05
ИноСМИ

Bloomberg (США): конкуренция на рынке пшеницы растет, и Украина начинает ее продавать Саудовской Аравии (Bloomberg)

ИноСМИ11:58
Зерно Он-Лайн

Пакистан проводит тендер на импорт пшеницы

Зерно Он-Лайн04:30

МИД Великобритании потребовал у властей Белоруссии найти Колесникову

В координационном совете подтвердили исчезновение Колесниковой, добавив, что на связь также перестали выходить еще несколько членов совета: пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.
РБК15:19

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за Навального

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке остановки проекта газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным, об этом он сообщил в понедельник, 7 сентября, на пресс-конференции.
Известия15:40
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Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова

Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service08:05
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Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Весна02:49
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В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.
RT на русском14:10
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Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11 %

Компания Strategy Analytics, по сообщениям сетевых источников, обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку смартфонов на текущий год: отрасль покажет значительный спад из-за пандемии и сложной экономической ситуации.
3DNews05:46