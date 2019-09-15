Политика
ИзвестияУкраина решила подготовить пакет мер для жителей Донбасса
Украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который занял этот пост в августе, сообщил, что украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса, передает Hromadske.РБКвчера в 22:54
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Киев предоставит предложения жителям Донбасса: «Мы готовы упростить жизнь людям»
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