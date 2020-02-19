Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы. Россия являлась единственным поставщиком нефти в Белоруссию.
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Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

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