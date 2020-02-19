Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы. Россия являлась единственным поставщиком нефти в Белоруссию.
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Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

Lenta.ru07:02

Украина готова отправлять нефть в Белоруссию по нефтепроводу и поездом

REGNUM05:54

«Готовы поддержать в любом начинании»: Украина решила вмешаться в споры России и Белоруссии о нефти

Царьград06:40

Украина предложила помочь Белоруссии с нефтью

Московский Комсомолец13:40

Белоруссию успокоили насчет транзита по нефтепроводу «Одесса — Броды»

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Украина готова осуществлять транзит нефти на белорусские НПЗ

Евразия Daily02:26

Перечислены недостатки транзита нефти в Белоруссию через Украину

Профиль08:53
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Экономика

«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд

«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых на срок в десять лет.
РБК вчера в 16:06
Общество

Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
РБК 00:07
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Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»

Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Экспресс газета 05:36
Общество

Путин ответил петербурженке на вопрос о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Политика

Положения о семье и вере хотят включить в основной текст Конституции

Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Конституции, а в ее основной текст.
Деловое.ТВ 13:38
Армия и оружие

ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе

REGNUM 12:46
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
РИА Новости 11:01
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Шоу-бизнес

Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием

Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Вокруг ТВ 10:39
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Общество

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
РИА Новости 09:10
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru 05:17
Общество

Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal

Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
REGNUM 14:09
Наука

Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

Специалисты предложили 612 добровольцам в возрасте от 65 до 79 лет на протяжении года питаться по средиземноморской диете.
Ридус вчера в 02:52
Технологии

В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны

Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
КМВ Новости вчера в 10:44
Футбол

Павлюченко прокомментировал переход Шишкина в «Спартак»

Газета.Ru 13:04
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru 14:36
Общество

Врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»

Российские врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и потребовали отменить приговор.
Коммерсантъ 11:52
Здоровье

Зарплаты медиков в Приморье изменит реформа

В правительстве края подчеркивают, что реформа не должна привести к уменьшению зарплаты, ни один медицинский работник не останется в минусе.
Общественное телевидение Приморья 17 февраля в 21:42
Политика

США назвали смехотворным обращение Венесуэлы в МУС из-за санкций

Включение же санкций против компании Rosneft Trading в жалобу для МУС так же смехотворно, — цитирует его ТАСС.
News.ru 10:57
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Общество

Глава Союза пенсионеров призвал артистов помолчать о размере пенсии

Деятелям культуры и шоуменам стыдно жаловаться на размер своих пенсий, считает первый зам. главы социального комитета Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.
Красная весна 11:14
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Российская газета вчера в 17:05
Армия и оружие

Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаки по окрестностям города Джебла. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Газета.Ru 14:43
Авто

ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
РБК 12:45
Кино

Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Live24 вчера в 11:05
Культура

Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 08:44
Футбол

Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:0 (1-й тайм)

19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:09
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