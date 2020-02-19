Политика
Lenta.ruУкраина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть
Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы. Россия являлась единственным поставщиком нефти в Белоруссию.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Экономика
«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд
«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых на срок в десять лет.
Общество
Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса
Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»
Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Политика
Положения о семье и вере хотят включить в основной текст Конституции
Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Конституции, а в ее основной текст.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Общество
Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Специалисты предложили 612 добровольцам в возрасте от 65 до 79 лет на протяжении года питаться по средиземноморской диете.
Технологии
В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны
Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Общество
Врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Российские врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и потребовали отменить приговор.
Здоровье
Зарплаты медиков в Приморье изменит реформа
В правительстве края подчеркивают, что реформа не должна привести к уменьшению зарплаты, ни один медицинский работник не останется в минусе.
Политика
США назвали смехотворным обращение Венесуэлы в МУС из-за санкций
Включение же санкций против компании Rosneft Trading в жалобу для МУС так же смехотворно, — цитирует его ТАСС.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Общество
Глава Союза пенсионеров призвал артистов помолчать о размере пенсии
Деятелям культуры и шоуменам стыдно жаловаться на размер своих пенсий, считает первый зам. главы социального комитета Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Армия и оружие
Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаки по окрестностям города Джебла. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
Кино
Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Футбол
Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:0 (1-й тайм)
19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».