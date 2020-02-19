Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы. Россия являлась единственным поставщиком нефти в Белоруссию.

Экономика Что случилось за ночь. Главные новости РБК Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

Политика Положения о семье и вере хотят включить в основной текст Конституции Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Конституции, а в ее основной текст.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.

Общество Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.

Наука Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей Специалисты предложили 612 добровольцам в возрасте от 65 до 79 лет на протяжении года питаться по средиземноморской диете.

Технологии В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.

Политика Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.

Здоровье Зарплаты медиков в Приморье изменит реформа В правительстве края подчеркивают, что реформа не должна привести к уменьшению зарплаты, ни один медицинский работник не останется в минусе.

Общество Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Общество Глава Союза пенсионеров призвал артистов помолчать о размере пенсии Деятелям культуры и шоуменам стыдно жаловаться на размер своих пенсий, считает первый зам. главы социального комитета Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.