Политика

Украина.руУкраина.руКиев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ

«Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол. Он добавил, что пока от белорусской стороны не поступало заявок по объемам и срокам поставок.
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