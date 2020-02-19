Политика
ПрофильПеречислены недостатки транзита нефти в Белоруссию через Украину
Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что страна готова начать транзит нефти для белорусских НПЗ. Дипломат подчеркнул, что это может осуществляться как по нефтепроводу «Одесса–Броды», так и железнодорожным транспортом.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Футбол
Клопп: «Заменил Мане, чтобы игроки „Атлетико“ не падали от его вздоха»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил свое решение заменить нападающего Садио Мане в перерыве матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Атлетико» (0:1).Я слегка опасался, что соперники будут падать, даже если Садио глубоко вздохнет.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
Футбол
Олег Шатов выйдет на рынок свободных агентов
Глава представляющей интересы футболиста компании ProSportsManagement Герман Ткаченко заявил, что летом игрок станет свободным агентом.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Политика
Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal
Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии
Артистка получает достойную пенсию.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Экономика
Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин
Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Гаджеты
Новые неттопы GIGABYTE Brix используют процессоры Intel Comet Lake-U
Здоровье
Адвокат беглянки Ильиной опротестует решение суда о ее госпитализации
Адвокат петербурженки Аллы Ильиной, отправленной в карантин по коронавирусу, подаст апелляцию на решение суда по ее принудительному помещению в больницу в среду, 19 февраля.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» изменила дизайн мобильного приложения
Социальная сеть «ВКонтакте» полностью обновила дизайн и навигацию мобильного приложения, у части пользователей начала работать уже новая версия.
Политика
Бужанский отказался почтить минутой молчания память погибших на Майдане
Депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский отказался встать со своего рабочего места после того, как в зале заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане.
Единоборства
Уайлдер считает, что у Фьюри психологические проблемы перед реваншем
Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри переживает психологические проблемы перед матчем-реванша.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии
Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористов в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына
Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына У Джигана и Оксаны Самойловой родился сын.
Происшествия
Юрист оценил сроки рассмотрения Канадой дела о геноциде в Ейске
Иммиграционные власти Канады могут рассматривать просьбу бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, 96-летнего Гельмута Оберлендера о том, чтобы его не депортировали, в течение нескольких месяцев, процесс может растянуться и на год, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Культура
Стартовали съемки исторического сериала «Грозный»
Телеканал "Россия 1" объявляет о запуске в производство сериала "Грозный" от создателей "Софии" и "Годунова".
Шоу-бизнес
Сын звезды 90-х Екатерины Семеновой попал в реанимацию
Сегодня СМИ распространили тревожную новость о том, что сын звезды 90-х Екатерины Семеновой испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.