Политика

ПрофильПрофильПеречислены недостатки транзита нефти в Белоруссию через Украину

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что страна готова начать транзит нефти для белорусских НПЗ. Дипломат подчеркнул, что это может осуществляться как по нефтепроводу «Одесса–Броды», так и железнодорожным транспортом.
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Перечислены недостатки транзита нефти в Белоруссию через Украину

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил свое решение заменить нападающего Садио Мане в перерыве матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Атлетико» (0:1).Я слегка опасался, что соперники будут падать, даже если Садио глубоко вздохнет.
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Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal.
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Артистка получает достойную пенсию.
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Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Известия вчера в 21:19
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Новые неттопы GIGABYTE Brix используют процессоры Intel Comet Lake-U

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Социальная сеть «ВКонтакте» полностью обновила дизайн и навигацию мобильного приложения, у части пользователей начала работать уже новая версия.
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Депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский отказался встать со своего рабочего места после того, как в зале заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане.
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