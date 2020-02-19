Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы. Россия являлась единственным поставщиком нефти в Белоруссию.
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Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

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Нефтяной ультиматум Лукашенко – у Белоруссии появился неожиданный «друг»

Новостной фронт03:57
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Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:19
Здоровье

В РФ запретят нарушать сроки установления инвалидности

Минздрав и Минтруд прорабатывают вопрос о фиксации в действующем законодательстве нормы о недопустимости превышения сроков медицинских обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности.
Remedium.ru 03:56
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Российская газета 10:12
Общество

Путин почтил в Петербурге память Собчака

Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
ФАН 06:25
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Газета.Ru 05:13
Гаджеты

Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором

Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
3DNews 01:47
Происшествия

В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Российская газета 06:47
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Авто

Рассекречены двигатели новой Skoda Octavia RS

В сети рассекретили моторы "заряженной" Skoda Octavia RS нового поколения.
За рулем Кубань 08:46
Политика

Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой

Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
РИА Новости 09:57
Общество

В России изменят схему распределения частот под 5G

Аукционы на частоты для сетей 5G, запланированные в 2020 году, могут быть отменены.
Lenta.ru вчера в 17:06
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Российская газета 09:47
Общество

В Думу внесен проект амнистии в связи с 75-летием Победы

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов в среду внёс на рассмотрение палаты проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Интерфакс 08:21
Футбол

«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей

Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Советский спорт 02:45
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Происшествия

Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займётся специально созданная следственная группа.
RT на русском 03:24
Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

РИА Новости вчера в 13:32
Биатлон

Самуэльссон назвал чушью собачьей приглашение Логинова к себе домой

Олимпийский чемпион Себастиан Самуэльссон из Швеции отреагировал на приглашение российского биатлониста Александра Логинова к себе домой в Россию, назвав его слова чушью собачьей.
iReactor 09:19
Экономика

Центробанк изменит основания для блокировки счетов

ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Газета.Ru 17 февраля в 02:14
Происшествия

Суд допросит сотрудников «Лефортово» по иску полковника Захарченко

BFM.ru 03:40
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 17 февраля в 09:54
Армия и оружие

Украине напомнили позор дебальцевского поражения

Взгляд.ру 02:54
Игры

Grand Theft Auto IV вернётся в Steam 19 марта, но без мультиплеера

Для начала, игра вернётся в продажу 19 марта, однако лишь в полном издании — стандартное и расширение «Эпизоды из Либерти-Сити» больше нельзя будет приобрести отдельно.
Игромания.ру 03:32
Экономика

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости 09:34
Авто

Hyundai представил обновленный Solaris

Презентация обновленного Hyundai Solaris прошла сегодня на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Top Gear Russia 03:32
Наука

Западная диета нарушает функции мозга

По словам ученых, даже одна неделя на западной диете может ощутимо снизить некоторые функции мозга и заставить худых и в целом здоровых молодых людей переедать.
Машины и Механизмы 01:58
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости 07:10
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Политика

Жительница Донецка накричала на Зеленского и назвала его предателем

Lenta.ru 05:26
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