Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецУкраина предложила помочь Белоруссии с нефтью

Дипломат напомнил, что летом минувшего года Россия вводила запрет на поставки на Украину угля и нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и бензина. Белоруссия тогда решила помочь Украине, нарастив поставки дизеля соседней республике.
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Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

Lenta.ru07:02

Украина готова отправлять нефть в Белоруссию по нефтепроводу и поездом

REGNUM05:54

«Готовы поддержать в любом начинании»: Украина решила вмешаться в споры России и Белоруссии о нефти

Царьград06:40

Украина предложила помочь Белоруссии с нефтью

Московский Комсомолец13:40

Белоруссию успокоили насчет транзита по нефтепроводу «Одесса — Броды»

Росбалт10:28

Украина готова осуществлять транзит нефти на белорусские НПЗ

Евразия Daily02:26

Перечислены недостатки транзита нефти в Белоруссию через Украину

Профиль08:53
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Происшествия

При стрельбе в немецком городе Ханау погибли восемь человек

Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
РИА Новости 19:05
Армия и оружие

В ЛНР раскрыли имена пострадавших под Голубовским украинских диверсантов

Названы фамилии пострадавших участников украинской диверсионной группы, которые 18 февраля пытались проникнуть на территорию ЛНР.
КП - Донецк 11:12
Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки

Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
REGNUM вчера в 18:42
Политика

Британия призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

Лондон призывает Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
Взгляд.ру 04:10
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Российская газета 09:47
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
BFM.ru вчера в 04:40
Шоу-бизнес

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Lenta.ru 15:18
Общество

Отрицательная цена на электричество зарегистрирована в Финляндии

Как рассказали специалисты, причиной отрицательной цены на электроэнергию стала тёплая зима и сильные ветров в Финляндии, из-за которых на полную мощность работали ветрогенераторы.
Neva.Today 01:06
Футбол

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Российская газета 17:56
Происшествия

В Магадане самолет ударился о землю при взлете

Самолет в Магадане в четверг утром совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту.
ТАСС 19:33
Авто

Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID

На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Актуальные Новости вчера в 13:52
Политика

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что продолжает работать с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым, несмотря на смену его деятельности.
RT на русском 19:33
Происшествия

В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
РИА Новости 16:56
Армия и оружие

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
Lenta.ru 17:10
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости 10:09
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Биатлон

Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
RT на русском 16:05
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Общество

Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

Lenta.ru 12:59
Экономика

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
Известия 16:01
Шоу-бизнес

Правда ли, что Бузова прыгнула в толпу со сцены и рухнула на пол

После выступления Ольги Бузовой в Брянске в Instagram появился пост с рассказом о том, как неудачно Бузова прыгнула со сцены в толпу, и фотографий певицы с коленями в синяках, пишет riafan.ru.
Алтапресс вчера в 23:34
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Общество

Путин оправдал затраты на арт-парк в Петербурге: «Для Питера не жалко»

На встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым президент Владимир Путин сказал, что федеральному бюджету этот проект обошёлся «не так безобидно».
Говорит Москва 10:59
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Алсу созналась, что голоса для ее дочери в шоу «Голос» были куплены

Ридус 07:27
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Политика

Украина ожидает повышения статуса в НАТО до «партнера»

В октябре статус Украины в НАТО может быть повышен до партнера с расширенными возможностями, сообщил глава Минобороны страны Андрей Загороднюк.
Московский Комсомолец 15:49
Политика

Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.
РИА Новости 18:53
Наука

Лучшей защитой от контузии ученые признали столетнюю каску Адриана

Лучше всего от контузии защищает каска Адриана, а вот у остальных касок показатель защиты оказался практически одинаковым.
Газета DAILY 13:43
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