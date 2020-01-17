Политика
РБККиев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
Читать в источнике
Оценить150
с чего всё началось
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.РБК14:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Общество
Индийцы поставили на дыбы российский танк Т-72
Отмечается, что Т-72М1 — экспортная версия советского танка Т-72М, от которого отличается наличием 16-миллиметрового броневого листа на верхней лобовой части корпуса.
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Политика
Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее со словами
Президент США Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и призвал быть острожнее со словами.
Биатлон
Российские биатлонистки показали худший в сезоне результат в эстафете
Женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой сборной Норвегии.
Культура
Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
В Петербурге в возрасте 86 лет умер драматург и либреттист Юрий Димитрин.
Общество
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля
Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
Политика
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Космос
Рогозин поведал Маску о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты
Как пишет газета «Известия» 17 января, так Рогозин ответил на запись Маска в соцсети, который пожаловался на высокую стоимость ракеты SLS.
Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Политика
Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Общество
Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы
Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы.
Общество
В Москве прошел салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы
Около 3 тыс. фейерверков запустили в небо над Москвой в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.
Здоровье
Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир
Гаджеты
Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов
Исследователи компании Bitdefender обнаружили 17 приложений Google Play, которые после установки скрывают свое присутствие на устройстве пользователя, а затем постоянно отображают агрессивную рекламу.
Происшествия
В здании мирового суда в Кузбассе произошла стрельба
Политика
Украина и Грузия: Россия препятствует поисково-спасательным операциям
«Украина и Грузия обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе», — написано в сообщении.
Политика
Премьер Украины Гончарук решил уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление об отставке от премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Политика
Соловьёв вступил в спор с экспертом в прямом эфире
Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире своего политического ток-шоу на телеканале «Россия 1» вступил в спор с экспертом Григорием Амнуэлем и накричал на него.
Гаджеты
Графеновые аккумуляторы скоро поступят в продажу
Графеновые аккумуляторы, которые будут заряжаться намного быстрее обычных литий-ионных батарей, скоро поступят в продажу.
Космос
В звездных «яслях» созвездия Персея нашли молекулы жизни
Астрономы обнаружили в далеких «звездных яслях» органические молекулы, важные для зарождения жизни.
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.
Политика
В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств
Со слов руководителя фракции "Единая Россия" и вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, у партии есть претензии к работе ряда министерств, передает РИА Новости.
Футбол
Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре
Как и анонсировалось, полузащитник из Казахстана Бауржан Исламхан прибыл на сбор «Зенита».
Космос