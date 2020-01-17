с чего всё началось

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.

Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

Общество Индийцы поставили на дыбы российский танк Т-72 Отмечается, что Т-72М1 — экспортная версия советского танка Т-72М, от которого отличается наличием 16-миллиметрового броневого листа на верхней лобовой части корпуса.

Политика Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее со словами Президент США Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и призвал быть острожнее со словами.

Космос Рогозин поведал Маску о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты Как пишет газета «Известия» 17 января, так Рогозин ответил на запись Маска в соцсети, который пожаловался на высокую стоимость ракеты SLS.

Политика Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.

Гаджеты Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов Исследователи компании Bitdefender обнаружили 17 приложений Google Play, которые после установки скрывают свое присутствие на устройстве пользователя, а затем постоянно отображают агрессивную рекламу.

Политика Украина и Грузия: Россия препятствует поисково-спасательным операциям «Украина и Грузия обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе», — написано в сообщении.

Политика Соловьёв вступил в спор с экспертом в прямом эфире Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире своего политического ток-шоу на телеканале «Россия 1» вступил в спор с экспертом Григорием Амнуэлем и накричал на него.